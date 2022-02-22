Іспанія проти Італії: де дивитися матч Вільярреал – Ювентус та хто фаворит

Унаї Емері та Массиміліано Алегрі посперечаються за вихід до 1/4 фіналу ЛЧ

У вівторок, 22 лютого, пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній битві дня зійдуться Вільярреал та Ювентус. Матч відбудеться у Вільярреалі на арені "Естадіо де ля Кераміка". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Вільярреал – Ювентус? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Вільярреал є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Емері дорівнюють 2.50, тоді як на Юве – 3.05. Коефіцієнт на нічию становить 3.25. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Вільярреалу – 38%;

нічия – 30%;

перемога Ювентуса – 32%.

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага вже на стороні Ювентуса – 1.55 проти 2.55 на іспанців. У відсотках – 62% на 38%. Друга зустріч пройде в Турині 16 березня.

/ Фото: Reuters

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Вільярреал є чинним переможцем Ліги Європи. З групи Ліги чемпіонів іспанці вийшли на другому місці, залишивши позаду себе Аталанту та Янг Бойз, але поступившись першим місцем МЮ. У чемпіонаті "жовта субмарина" бореться за топ-четвірку, посідаючи нині 6-те місце. Відставання від Барселони – лише три бали.

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Що ж до Ювентуса, то туринці також ведуть боротьбу за потрапляння до ЛЧ наступного сезону. Підопічні Алегрі йдуть четвертими, випереджаючи Аталанту на три бали. У Лізі чемпіонів "бьянконери" виграли квартет, де були не тільки Зеніт з Мальме, а й чинний чемпіон турніру Челсі.