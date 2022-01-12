Інтер не залишить шансів Ювентусу: чого чекати від Суперкубку Італії

Битва Інтера та Ювентуса - одне з найгарячіших протистоянь Італії / Фото: Getty Images

Сьогодні, 12 січня, відбудеться поєдинок за Суперкубок Італії. У ньому змагатимуться чемпіон минулого сезону Інтер та переможець Кубка Ювентус. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – ЮВЕНТУС

12 січня, середа, о 22:00, Футбол 1

Котирування Parimatch на результат: 1.71 – 3.90 – 5.10

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Чемпіон та володар Кубка країни зустрінуться на "Джузеппе Меацца", тому фактор свого поля вже буде на користь "неррадзурі". Команда Сімоне Індзагі набрала чудову форму.

У чемпіонаті вона перемагає у восьми турах поспіль, не програє у 12-ти, а на рідному стадіоні зовсім не знає поразок вже у 27 матчах. На вихідних вони впоралися з Лаціо (2:1) завдяки голам центральних захисників – Бастоні та Шкріньяра. Кадрових втрат у Інтера немає і це ще один аргумент на їхню користь.

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Інтер найрезультативніша команда в Серії А / Фото: Reuters

Ювентус не програє вісім матчів поспіль, а в останньому турі, програючи Ромі 1:3, туринці вирвали перемогу 4:3. Але втратили Федеріко Кьєзу, який вибув до кінця сезону через травму.

Також їм не допоможе головний голкіпер Войцех Щенсни, бо не встиг пройти повний курс вакцинації. Де Лігт та Куадрадо дискваліфіковані, а Ремсі, Бонуччі та Алекс Сандро не встигли залишити лазарет.

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Інтер грав у матчі за Суперкубок Італії дев'ять разів, але останній – 11 років тому. У них п'ять перемог та чотири поразки. Ювентус – рекордсмен за кількістю таких матчів (16), у яких здобули дев'ять трофеїв.

ПРОГНОЗ: Як на мене, "неррадзурі" – очевидні переможці на перемогу. Питання, наскільки невимушено їм вдасться її здобути. Думаю, туринці не заб'ють.

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