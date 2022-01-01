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Гвардіола проти свого учня: чому Манчестер Сіті не зможе обіграти Арсенал

Кирило Круторогов
1 січня, 06:50
Кирило Круторогов ставить на те, що Арсенал не програє Манчестер Сіті у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Мікель Артета працював помічником у Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

На суботу, 1 січня, у чемпіонаті Англії намічено три гри 21-го туру АПЛ. Центральним матчем дня стане битва Арсеналу та Манчестер Сіті. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР СІТІ
1 січня, субота о 14:30, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 5.90 – 4.55 – 1.55

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Перший день нового року подарує вкрай інтригуючий матч. Екс-помічник Пепа Гвардіоли Мікель Артета прийме команду, в якій осягав тренерські ази, перш ніж вирушити у самостійне плавання. Неважко згадати, з чого Мікель починав в Арсеналі і скільки критики вилилося на його адресу.

Але зараз у "канонірів" серія з п'яти перемог поспіль із загальним рахунком 19:2 та четверте місце у Прем'єр-лізі. Лондонці набрали чудову форму, демонструючи цікавий та яскравий футбол. Мейтленд-Найлс і Колашинац не грають вже давно через травми, а участь Томіясу, Соареша та Чемберса під питанням через коронавірус.

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Щоправда, з усієї цієї п'ятірки лише японець – стабільний гравець основного складу. Інші виходять на поле вкрай рідко. "Містянам" точно не допоможе Стоунз, під питанням участь Родрі та Уокера – всі втрати фактично пов'язані із захисною лінією.

Олександр Зінченко готовий дати бій Арсеналу / Фото: Getty Images

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Цікаво, що під час останнього матчу проти Брентфорда (1:0) Хосеп Гвардіола не провів жодної заміни, тож наш Олександр Зінченко стежив за грою з лави. У Ман Сіті актуальна серія із десяти перемог у чемпіонаті, а в останніх чотирьох вони забили 18 голів.

ПРОГНОЗ: Думаю, на нас чекає видовищний та феєричний поєдинок. ТБ 3,5, голи в обох таймах, обидві команди заб'ють і можна ризикнути, припустивши, що Арсенал не програє.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • тотал більше 3,5 – 2.55
  • голи в обох таймах – 1.55
  • обидві заб'ють – 1.71
  • Арсенал не програє 2.55