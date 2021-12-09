Сумне прощання України з єврокубками. Чи зможе Зоря подарувати наостанок свято?

Зоря – єдина українська команда, яка перемагала в основній сітці єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Сьогодні відбудеться двобій останнього туру групової стадії Ліги Конференцій за участю представника України. Луганська Зоря зіграє вдома з норвезьким клубом Буде-Глімт. Зустріч пройде у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок – о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Буде-Глімт буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у запорізькій битві.

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На думку букмекерської компанії Parimatch, явним фаворитом зустрічі є норвезька команда. Ставки на перемогу гостей приймаються за 1.84, тоді як на підопічних Скрипника виставлено коефіцієнт 4.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 3.85.

Також букмекери вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.64, тоді як на "менше" можна поставити за 2.26.

Зоря здобула перемогу над болгарським ЦСКА у матчі Ліги конференцій / Фото: Reuters

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події аж 1.59. Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Буде-Глімт виграє у 2 і більше голів – 3.10

червона картка – 4.70

буде пенальті – 2.95

буде 5 і більше жовтих карток – 3.20

буде автогол – 9.00

Для українських клубів це буде останній єврокубковий матч цього сезону. Динамо та Шахтар достроково залишили Лігу чемпіонів. Зоря теж втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Конференцій. Команда Віктора Скрипника точно залишиться на 3-му місці завдяки двом перемогам над ЦСКА Софія.

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У свою чергу, Буде-Глімт не тільки гарантував собі плей-офф Ліги Конференцій, а й може ще уникнути стикових матчів, якщо займе перший рядок у групі. цей норвежці випереджають Рому на один бал. У разі своєї перемоги чи втрати очок від римлян путівку до 1/8 фіналу турніру отримає саме Буде-Глімт.

Перший матч Зорі з північним суперником пройшов у вересні на виїзді та завершився впевненою перемогою господарів поля (3:1). Після перерви норвежці тричі відзначилися у воротах Мацапури, на що український колектив відзначився лише голом престижу від Громова.