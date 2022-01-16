Грандіозна битва за Суперкубок: де дивитись матч Атлетік – Реал та хто фаворит

Атлетік та Реал битимуться за Суперкубок Іспанії / Фото: Getty Images

Сьогодні, 16 січня, відбудеться фінальний поєдинок Суперкубку Іспанії. У битві за трофей зійдуться Атлетік та Реал. Матч відбудеться в Ер-Ріяді на Міжнародному стадіоні короля Фахда. Початок – о 20:30.

Де дивитись матч Атлетік – Реал? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на титул.

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На думку Parimatch, Реал є явним фаворитом матчу. Котирування на підсумкову перемогу "вершкових" у фіналі рівні 1.39, тоді як на Атлетік – 3.15. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Атлетіка – 31%

перемога Реала – 69%

Якщо ж говорити про котирування на основний час, то на Атлетік можна поставити за 4.70, а на Реал – за 1.71. Коефіцієнт на нічию становить 4.00. Крім того, букмекери вірять у результативний матч. Ставки на тотал більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1.80 (ймовірність 53%).

Атлетик є чинним володарем Суперкубку Іспанії. Минулого року баски по черзі пройшли Реал та Барселону та здобули свій третій такий трофей. У нинішньому турнірі команда Марселіно вже встигла пройти чинного чемпіона Атлетіко, здобувши вольову перемогу 2:1.

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У Реала ж в активі 11 Суперкубків країни та за їхньою кількістю "бланкос" поступаються лише Барселоні. Саме каталонців у півфіналі мадридці й пройшли, вирвавши перемогу в овертаймі (3:2). Команда Анчелотті нині лідирує в Ла Лізі, однак їй на п'яти наступає Севілья (-5 балів та матч у запасі у "нервьоненсе").