Головні події у світі криптовалюти на грудень 2021 року

Календар подій на грудень 2021 року

1 грудня – запуск децентралізованої біржі IDEX v3 на базі Polygon, перший в історії запуск проекту Qtum халвінг , впровадження кросшардингових транзакцій у проекті Harmony.

6 грудня – оновлення SIP-012 у мережі Stacks.

12 грудня – реліз CrashPunks NFT від проекту Stacks

15 грудня – снапшот у рамках еірдропу AQUA для власників Stellar (XLM)

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31 грудня (або раніше) – реліз Game Maker 1.0 від Sandbox.

31 грудня (або раніше) – запуск Foundation DAO проектом Sandbox.

Нагадаємо, що лідером на крипторинку є BitCoin. За останній місяць біткоїн подешевшав майже на 8%, до поточних позначок близько $56,7 тис.