Головна подія WSOP наближається до розв'язки. Як виступили українці та скільки заробили

Денис Придвор (зліва) та Павло Векслер (справа) найкраще з українців виступили на Main Event WSOP

У Лас-Вегасі наближається до кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів, а також ще 10 – в онлайні.

Центральним турніром WSOP є Main Event, який стартував 4 листопада. На нього зареєструвалися 6650 гравців, з яких тисяча потрапила до призів.

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Вже завтра відбудеться фінальний стіл, його учасники визначилися сьогодні вночі. Зазначимо, що зі світової еліти покеру у фіналку ніхто не пройшов. Чіплідером є австрієць Корай Алдемір, який має майже вдвічі більший стек, ніж другий Джордж Холмс.

Чіпкаунт перед фінальним столом:

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Корай Алдемір (Австрія) – 140 тис. фішок Джордж Холмс (США) – 83,7 тис. фішок Алехандро Лококо (Аргентина) – 46,8 тис. фішок Джошуа Ремітіо (США) – 40 тис. фішок Джек Олівер (Велика Британія) – 30,4 тис. фішок Угур Сесілміс (Туреччина) – 24,5 тис. фішок Хей Парк (США) – 13,5 тис. фішок Чейз Б'янкі (США) – 12,1 тис. фішок Джарет Іст (Велика Британія) – 8,3 тис. фішок

Вчора також вилетів останній українець на цьому турнірі Денис Придвор. Дніпрянина з парою тузів (АА) вибив відомий гравець Ченс Корнут, якому на руки прилетіли пікові АQ. Американцю вже на флопі прилетів флеш.

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У результаті Придвор заробив 198,5 тисячі доларів. Відзначимо й інші успіхи українців на Main Event:

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