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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Головна подія WSOP наближається до розв'язки. Як виступили українці та скільки заробили

Анатолій Дерека
16 листопада, 15:15
П'ятеро наших співвітчизників потрапили в призи на Main Event Світової серії покеру, заробивши понад 330 тисяч доларів.

Денис Придвор (зліва) та Павло Векслер (справа) найкраще з українців виступили на Main Event WSOP

У Лас-Вегасі наближається до кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів, а також ще 10 – в онлайні.

Центральним турніром WSOP є Main Event, який стартував 4 листопада. На нього зареєструвалися 6650 гравців, з яких тисяча потрапила до призів.

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Вже завтра відбудеться фінальний стіл, його учасники визначилися сьогодні вночі. Зазначимо, що зі світової еліти покеру у фіналку ніхто не пройшов. Чіплідером є австрієць Корай Алдемір, який має майже вдвічі більший стек, ніж другий Джордж Холмс.

Чіпкаунт перед фінальним столом:

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  1. Корай Алдемір (Австрія) – 140 тис. фішок
  2. Джордж Холмс (США) – 83,7 тис. фішок
  3. Алехандро Лококо (Аргентина) – 46,8 тис. фішок
  4. Джошуа Ремітіо (США) – 40 тис. фішок
  5. Джек Олівер (Велика Британія) – 30,4 тис. фішок
  6. Угур Сесілміс (Туреччина) – 24,5 тис. фішок
  7. Хей Парк (США) – 13,5 тис. фішок
  8. Чейз Б'янкі (США) – 12,1 тис. фішок
  9. Джарет Іст (Велика Британія) – 8,3 тис. фішок

Вчора також вилетів останній українець на цьому турнірі Денис Придвор. Дніпрянина з парою тузів (АА) вибив відомий гравець Ченс Корнут, якому на руки прилетіли пікові АQ. Американцю вже на флопі прилетів флеш.

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У результаті Придвор заробив 198,5 тисячі доларів. Відзначимо й інші успіхи українців на Main Event:

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  • Павло Векслер посів 117 місце (50,9К)
  • Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
  • Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
  • Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)