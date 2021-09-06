Герої коміксів з'їхалися до Києва. Як пройшов Комік-кон (фото)

Комік-Кон в Києві подарував незабутні емоції любителям косплеїв / Фото: Comic Con Ukraine

Цими вихідними відбувся грандіозний фестиваль поп-культури Comic Con Ukraine 2021. На київському Арт-заводі Платформа зібралися гіки і любителі коміксів.

Захід викликав великий ажіотаж у громадськості. У перший же день зібралася здоровенна черга. Відвідувачі змушені були відстояти в ній близько півтори години.

Крім того, незважаючи на розташування локації (околиця Києва), дістатися до місця на таксі було непросто. На під'їзді до Арт-заводу Платформа утворювалися великі затори, оскільки місцеві вулички не розраховані на велику кількість машин.

Також неприємно дивували і ціни, оскільки оператори таксі підвищували ціни на поїздки в цей район. Втім, така практика не нова. У той же день проходив футбольний поєдинок Україна – Франція на НСК Олімпійський, і викликати в центр таксі коштувало набагато дорожче.

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Втім, це все залишилося на вході, тим більше до місця призначення можна було без проблем дістатися на метро. Після проходження ретельного контролю відвідувачі занурювалися в божевільний світ коміксів.

Численні костюми, круті інсталяції, різноманітні фуд-корти і багато іншого. Кожен знайшов на фестивалі куточок собі до душі. В одному приміщенні зібралися любителі симуляторів. Спонсори фестивалю пропонували відвідувачам турніри з популярних відеоігор – Dota 2, Counter-Strike, Mortal Kombat тощо.

В іншій будівлі розташувалися любителі настільних ігор. Організатори пропонували відвідувачам битися одне з одним у Дженга, Го, Цитаделі, а також придбати улюблені ігри за цілком прийнятними цінами. Для дітей встановили величезний стенд із Lego, де вони могли зібрати улюблені фігурки.

Також були встановлені дві сцени. На малій виступали цікаві музичні групи. Серед них ви не знайдете світових імен, однак їх музика дозволяла відвідувачам отримати задоволення і відчути себе в затишній атмосфері.

На головній арені фестивалю проходили численні косплеї та Cover Dance шоу. Також організатори запрошували на сцену зіркових гостей і брали у них інтерв'ю на очах у натовпу, після чого знаменитості йшли на автограф-сесії та фотосесії.

Варто окремо виділити особистостей, які прибули на фестиваль. Серед них були актриси з "Гаррі Поттера" – Анна Шаффер і Наталія Тена. Втім, любителі кіно куди більше знають їх за серіалами "Відьмак" (Анна грала роль Трисс) і "Гра Престолів" (Наталія – це ніхто інша, як здичавіла Оша).

Недільного вечора на сцені з'явився відомий Марк Дакаскос із "Джона УІКа". Також на фестиваль прибула і Хелена Манковська – модель Леді Дімітреску з культової гри Resident Evil Village.

Не менш популярними були й фуд-корти, де відвідувачі могли підкріпитися їжею і напоєм на вибір. Шашлик, чорні бургери, Fish & Chips, буріто, креветки, паста, шаурма, вафлі... Кожен знайшов для себе улюблену страву.

І все ж головною фішкою Комік-кону були відвідувачі, які не соромилися одягатися нестандартно. Люди зображували культових кіногероїв, люб'язно фотографувалися з усіма охочими і просто раділи життю.

Звісно, такі свята після довгої пандемії – ковток свіжого повітря. Світ відкривається знову, і це не може не радувати. З іншого ж боку, в перший день фестивалю на місці не було де яблуку впасти. Відвідувачі ходили впритул друг до одного і тіснилися в закритих приміщеннях в бажанні потрапити на улюблену локацію.

Радує, що багато відпочивальники не ігнорували правила особистої гігієни, одягали маски (не тільки костюмовані) і обробляли руки антисептиками. На жаль, без таких базових правил самозахисту такі заходи в майбутньому будуть неможливі.

А вони нам вкрай потрібні, адже Comic Con Ukraine показали, що в Україні роблять неймовірно круті костюмовані фестивалі і ця традиція у нас швидко приживається. Це вже третій Комік-Кон за останні роки в Києві.

Не варто сумніватися, що якщо епідемситуація в Києві дозволить, то через рік Арт-завод Платформа знову запросить відвідувачів на новий крутий костюмований івент.