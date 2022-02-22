22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Де дивитись матч Челсі – Лілль та які шанси команд

Анатолій Дерека
22 лютого, 07:33
Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Лілль намагатиметься стати на шляху Челсі, який іде до захисту титулу

Кай Хаверц та Джонатан Девід - лідери атак Челсі та Лілля / Фото: Getty Images

Сьогодні, 22 лютого, відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одній із битв зіграє чинний чемпіон турніру. Челсі зійдеться з Ліллем. Матч відбудеться у Лондоні на арені "Стемфорд Брідж". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Челсі – Лілль? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Челсі є явним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Тухеля рівні 1.31, тоді як на Лілль – 11.00. Коефіцієнт на нічию становить 5.40. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Челсі – 73%
  • нічия – 19%
  • перемога Лілля – 8%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Челсі ще більш впевнена 1.19 проти 5.10 на французів. У відсотках – 80% на 20%. Зустріч у відповідь пройде в Ліллі 16 березня.

Челсі – фаворит матчу / Фото: Reuters

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Челсі є чинним переможцем Ліги чемпіонів, однак у нинішній групі посів друге місце, поступившись першою позицією Ювентусу, але випередивши Зеніт та Мальме. У чемпіонаті ж лондонці йдуть на третьому місці, розпрощавшись із чемпіонськими амбіціями.

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Лілль же виграв останній чемпіонат Франції, зумівши сенсаційно залишити позаду ПСЖ. Щоправда, нині "доги" йдуть 11-ми, відстаючи від топ-четвірки аж на дев'ять балів. У групі ЛЧ французи змогли виграти групу із Зальцбургом, Вольфсбургом та Севільєю.