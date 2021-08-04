Флеш – не спалах, а стріт – не вулиця: чому покерні терміни трактують неправильно

Що насправді означають відомі слова з сленгу гравців у покер, і як ця мова потрапила у футбол

Як і в багатьох азартних іграх, в покері існує своя термінологія. І в міру того, як гра ставала дедалі більш популярною в світі, деякі слова почали жити своїм життям.

Навіть ті, хто не грають у покер, чули термін роял флеш – це найвища комбінація з п'яти старших карт однієї масті: туза, короля, дами, валета і десятки. Побити її неможливо.

Але не всім відомо, що правильно казати не флеш, а флаш. Так як ідеться не про якийсь "спалах" (flash), а про "масть" – саме так перекладається слово flush (звучить, як флаш).

Хоча можна здогадатися, чому саме термін мутував: прихід на руки до гравця-щасливчика такої комбінації карт трапляється настільки рідко (більшість покеристів ніколи і не бачили роял флеш наживо), що це дійсно чимось схоже на спалах, осяяння.

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Точно так само йдуть справи і зі стрітом - комбінацією з п'яти карт по порядку. Це ніяка не "вулиця" (street), так як пишеться і звучить інакше (straight – стрейт), і перекладається як "порядок".

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Цікава також історія про те, як покерна термінологія ввійшла в культуру футболу і залишила в ньому, на перший погляд, курйозний слід.

Вболівальники знають, що в футболі покером називають не рядове досягнення, яке під силу лише справжнім майстрам. Покер – це чотири голи в ворота суперників, забиті одним гравцем за матч.

Але чому вибрали саме слово покер, спочатку яка означала "п'ять карт", а не каре – комбінацію з чотирьох однакових карт? Було б логічніше називати покером випадок, коли гравець забиває п'ять голів, чи не так?

Пояснення дуже цікаве і неочевидне. Справа в тому, що раніше терміном "покер" називали комбінацію з чотирьох карт одного достоїнства плюс джокер! Наприклад, чотири тузи і джокер.

Але з часом у європейському і американському покері джокер вийшов із моди і перестав використовуватися, нині майже всі грають колодами з 52 карт, в яких тільки чотири масті. І тепер покером називають якраз, наприклад, чотири тузи або чотири валети.

Але і назва каре теж збереглося – тому можна називати футбольний подвиг бомбардира і так і сяк – помилки не буде.

P.S. До речі, якщо вже ми згадали джокера, то цей термін в футболі є теж. Так найчастіше називають гравця, який відзначився результативною дією (гол, пас) після виходу на заміну.