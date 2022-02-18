Філософське досягнення: Ніцше виграв призи у чотирьох турнірах з покеру за вечір

Домінік Ніцше - один із найуспішніших німецьких покеристів / Фото: Pokernews

Домінік Ніцше є одним із найуспішніших покеристів за весь час. За свою кар'єру німець заробив майже 20 мільйонів доларів, що дозволяє йому перебувати у списку 40 найуспішніших покеристів.

Гравець засвітився на початку 10-х і за цей час виграв чотири браслети WSOP. Домінік продовжує брати участь у топових турнірах, а днями відзначився супердосягненням.

Реклама

Читайте також: Мартіросян виграв топ-турнір завдяки ризику суперника

Усього за один день Ніцше вийшов за чотири фінальні столи та у двох із цих турнірів тріумфував. В онлайн-івенті Big Shot High з 32 гравців Домінік не пошкодував 2100 доларів і забрав головний трофей івенту, а також 28,8К.

Паралельно Домінік грав у турнірі тієї ж серії Big Shot, куди зареєструвалося 57 учасників із бай-іном 1050 доларів. У результаті Ніцше завершив івент п'ятим, взявши 4,3К.

Реклама

Пізніше німець досяг успіху в іншому івенті Big Shot за 525 доларів, у якому взяло участь 77 покеристів. Четверте місце дозволило йому підняти 3,8 тисячі.

Завершив день Домінік тріумфом в іншому онлайн-івенті Sunday Supersonic із бай-іном 1050 доларів. Обійшовши 66 гравців, Ніцше став володарем 23,5 тисячі. У підсумку за добу Ніцше зумів заробити 60,5К, витративши 4,7 тисячі доларів.