Щоденні місії від PokerMatch: як заробляти на покері кожен день

PokerMatch підготував для гравців щоденні місії / Фото: PokerMatch

Компанія PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів цікавими турнірами та акціями навіть у такий непростий час. Рум провів уже три благодійні івенти Victory Сup, надіславши значну суму на благодійність.

Тепер PokerMatch оголошує про нову акцію "Щоденні місії". Участь у ній можуть гравці за бустовими кеш-столами Холдему та Омахи на лімітах від 0,5/1 грн.

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Щодня покер-рум пропонує гравцям різноманітні місії, за проходження яких покеристи отримуватимуть "Козирні карти". За ними можна витягти приз від 25 гривень до 10 тисяч. Місії наступні:

Понеділок – зібрати фул-хаус із будь-якою кишеньковою парою

– зібрати фул-хаус із будь-якою кишеньковою парою Вівторок – виграти 100 роздач

– виграти 100 роздач Середа – дійти до шоудауну з кишеньковою парою АА

– дійти до шоудауну з кишеньковою парою АА Четвер – зіграти 100 рейкових роздач

– зіграти 100 рейкових роздач П'ятниця – виграти олл-ін 20 разів

– виграти олл-ін 20 разів Субота – зібрати будь-яку комбінацію з кишеньковими парами

– зібрати будь-яку комбінацію з кишеньковими парами Неділя – згенерувати 100 грн рейка

Оскільки місії мають різні рівні складності, ймовірний приз також відрізняється щодня. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті PokerMatch.