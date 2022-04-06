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Щоденні місії від PokerMatch: як заробляти на покері кожен день

Анатолій Дерека
6 квітня, 16:46
Найбільший покер рум України підготував для покеристів цікаві завдання. Успішне проходження забезпечить гравцям грошовий приз

PokerMatch підготував для гравців щоденні місії / Фото: PokerMatch

Компанія PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів цікавими турнірами та акціями навіть у такий непростий час. Рум провів уже три благодійні івенти Victory Сup, надіславши значну суму на благодійність.

Тепер PokerMatch оголошує про нову акцію "Щоденні місії". Участь у ній можуть гравці за бустовими кеш-столами Холдему та Омахи на лімітах від 0,5/1 грн.

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Щодня покер-рум пропонує гравцям різноманітні місії, за проходження яких покеристи отримуватимуть "Козирні карти". За ними можна витягти приз від 25 гривень до 10 тисяч. Місії наступні:

  • Понеділок – зібрати фул-хаус із будь-якою кишеньковою парою
  • Вівторок – виграти 100 роздач
  • Середа – дійти до шоудауну з кишеньковою парою АА
  • Четвер – зіграти 100 рейкових роздач
  • П'ятниця – виграти олл-ін 20 разів
  • Субота – зібрати будь-яку комбінацію з кишеньковими парами
  • Неділя – згенерувати 100 грн рейка

Оскільки місії мають різні рівні складності, ймовірний приз також відрізняється щодня. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті PokerMatch.