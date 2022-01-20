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Це взагалі по-людськи можливо? Красуня показала "кишенькову пару королів" (фото)

Андрій Трофімов
20 січня, 20:12
Покеристка Саша Ліу похвалилася своїм зовнішнім виглядом на дев'ятому місяці вагітності. Уродженка Тайваню чекає на двох хлопчиків

Саша Ліу дивує підписників своїм виглядом на дев'ятому місяці вагітності / Фото: Instagram Саші Ліу

Саша Ліу є не лише чарівною красунею, але й одним із найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Покеристка народилася на Тайвані, однак у ранньому дитинстві переїхала до Європи.

Крім цього, у Саші є американське громадянство, а для проживання дівчина обрала Німеччину. У вересні Саша Ліу з хлопцем побралися і зіграли весілля у Празі.

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А вже через пару днів Ліу розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що чекає на поповнення. Причому, красуня виявилася вагітною відразу двійнятами. Ось так Саша виглядав на третьому місяці вагітності.

А це вид покеристки на восьмому місяці перед Новим Роком. Дівчина уточнила, що у них із чоловіком будуть два хлопчики.

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День Х підходить і ось уже Саша показала себе в Instagram на дев'ятому місяці, підписавши пост: "Близько місяця до очікуваної дати. Це взагалі можна витерпіти?"

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Відмітимо, що за всю кар'єру красуня заробила трохи більше 300 тисяч доларів у живих турнірах. На рахунку Саші 11 тріумфів у великих івентах, серед яких події по Омаху на Asian Poker Tour та The Wynn Classic у Лас-Вегасі.

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Найбільші призові у кар'єрі Ліу підняла на Головній події WSOP 2019, посівши аж 324 місце. За це дівчина отримала 38,2 тис. доларів.