Експрес дня: Левандовський покарає Барселону, Динамо не розчарує, МЮ візьме реванш

Сьогодні завершується групова стадія Ліги чемпіонів 2021-2022 / Фото: Getty Images

Групова стадія Ліги чемпіонів добігає кінця. Сьогодні відбудуться останні ігри у групах E-H, у тому числі за участю представника України. Онлайн матчу Бенфіка – Динамо буде доступним у нас на сайті. Початок – о 22:00.

Пропонуємо вам цікавий та перспективний експрес, який може зайти у сьогоднішніх іграх. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.

Реклама

БЕНФІКА – ДИНАМО

Ставка: Динамо заб'є гол (1.87)

На киян уже не тиснутиме тягар відповідальності, а такій ситуації Динамо може розкріпоститися. Досить згадати, як 2016 року "біло-сині" втратили шанси на вихід до євровесни і винесли в останньому турі Бешикташ з рахунком 6:0.

Динамо боротиметься за 2,8 млн євро / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама

Бенфіці ж сьогодні треба обов'язково перемагати, проте її оборона теж не безгрішна. Тому ставка на гол від киян виглядає цілком реальною.

АТАЛАНТА – ВІЛЬЯРРЕАЛ

Ставка: перемога Аталанти (1.76)

Команда Руслана Маліновського могла мати набагато краще становище в останньому турі, якби обіграла Янг Бойз у минулому турі. Тепер же підопічним Гасперіні потрібна лише перемога, проте вона цілком під силу команді.

Реклама

Руслан Маліновський забив другий гол у Серії А / Фото: Getty Images

Вільярреал не демонструє видатну гру і поступається бергамаскам за класом гравців. У Серії А команда виграла п'ять матчів поспіль, обігравши Ювентус і Наполі. Обидві ігри – у гостях!

БАВАРІЯ – БАРСЕЛОНА

Ставка: гол Роберта Левандовського (1.60)

Мюнхенська команда явно вища за клас і вже гарантувала собі плей-оф. Барселона на межі вильоту з ЛЧ і сьогодні її влаштує лише перемога. Чому б Баварії не покарати колись гранда світового футболу?

Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною / Фото: Getty Images

Особлива мотивація буде і у Роберта Левандовського, який рветься у бомбардирські перегони Ліги чемпіонів. У поляка напевно стимул відігратися на рідному клубі Ліонеля Мессі, якому нещодавно вручили "Золотий м'яч" за сумнівні заслуги.

ЗЕНІТ – ЧЕЛСІ

Ставка: перемога Челсі (1.55)

Челсі спробує втриматися на першому місці / Фото: REUTERS

Чинний переможець Ліги чемпіонів бореться за перше місце у групі з Ювентусом. Для забезпечення цього результату потрібно лише привезти три очки з Санкт-Петербурга. Це абсолютно реальний сценарій, адже Зеніт суттєво поступається у класі навіть резервному складу лондонців. Та й путівка до Ліги Європи від росіян уже не дінеться нікуди.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЯНГ БОЙЗ

Ставка: перемога Манчестер Юнайтед (1.42)

Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати фанатів / Фото: REUTERS

МЮ вже гарантував собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і навіть достроково завоював перше місце у групі. Втім, осад від цієї євроосені у "червоних дияволів" залишився, адже у першому турі англійці поступилися в гостях Янг Бойз. І ось уже без турнірного тиску і з новим тренером у Манчестера буде чудовий шанс взяти реванш у швейцарців.

ЗАЛЬЦБУРГ – СЕВІЛЬЯ

Ставка: тотал більше 4,5 жовтої картки (1.40)

Команди в горловому поєдинку визначать власника путівки до 1/8 фіналу ЛЧ, тоді як той, хто програв, може залишитися і зовсім без євровесни. До того ж лідер матчу Севілья відстає в турнірній таблиці, тому її влаштує лише перемога.

/ Фото: Twitter

На тріумф команди Емері ризикувати ставити не будемо, а ось на велику кількість фолів та попереджень – цілком. Зальцбург просто так не здасться, а якщо ще й вийде вперед, порушення та дрібні тактичні фоли посипляться у другому таймі.

ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС