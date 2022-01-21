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Екс-зірка Динамо та збірної України програв солідну суму у покер. Що сталося у Premier Palace

Андрій Трофімов
21 січня, 20:46
Євген Хачеріді зумів відібратися до супертурніру Heavyweight PKO на серії PokerMatch UA Millions. Проте до призів українець так і не дотягнув

Євген Хачеріді ледь не виграв призи на серії PokerMatch UA Millions / Фото: Getty Images

У ці дні в Києві проходить велика серія PokerMatch UA Millions. П'ятизірковий столичний готель Premier Palace приймає 11 крутих івентів із загальною гарантією 11 мільйонів гривень.

У вівторок пройшов найдорожчий із них – Leon's Challenge із бай-іном 150 тисяч гривень. Організований він був на честь приїзду на серію двох зірок покеру Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє.

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Гості у призи так і не потрапили, а його переможцем став Олексій Кравчук, який отримав кубок та 1,75 мільйона гривень за тріумф. Сьогодні ж добіг кінця ще один престижний івент Heavyweight РКО.

На нього зареєструвалося 130 входів, а одним з учасників став екс-гравець Динамо та збірної України Євген Хачеріді. Захисник нині перебуває у статусі вільного агента, тому може приділити час своєму хобі.

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Євген успішно пройшов флайт до івенту, проте до призової двадцятки так і не дістався. Переможця ж було визначено сьогодні ввечері.

У завзятій боротьбі ним став гість із Білорусі Михайло Любашко. Покерист уже рік живе в Чорногорії і стільки ж часу не грав в офлайн, проте не побоявся битися з опонентами на PokerMatch UA Millions.

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Заплативши бай-ін 27К, Михайло зумів виграти разом із нокаутами 769,5 тисяч гривень. Підсумки фінального столу турніру Heavyweight РКО із призовими та нагородами за вибивання такі:

  1. Михайло Любашко – 769,5 тис. гривень
  2. Роман Скудар – 438 тис. гривень
  3. Дмитро Гусєв – 294 тис. гривень
  4. Станіслав Галатенко – 323 тис. гривень
  5. Олексій Мільченко – 245 тис. гривень
  6. Ростислав Сабіщенко – 171,5 тис. гривень
  7. Лука Поскас – 156 тис. гривень
  8. Сергій Карпов – 84 тис. гривень
  9. Яна Щербук – 121 тис. гривень