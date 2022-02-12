Екс-динамівець проти Челсі – прогноз коментатора на фінал Клубного чемпіонату світу

Ромелу Лукаку та Дуду - лідери атак Челсі та Палмейраса / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері в Абу-Дабі визначиться клубний чемпіон світу 2021. У вирішальному матчі за титул воюють переможець Ліги чемпіонів Челсі та найкраща команда Копа Лібертадорес – бразильський Палмейрас. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЧЕЛСІ – ПАЛМЕЙРАС

12 лютого, субота, о 18:30, YouTube

Котирування Parimatch на результат: 1.67 – 3.85 – 5.60

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За 17 років проведення цього турніру лише чотири рази трофей завойовував представник неєвропейського континенту. Востаннє це було 10 років тому. Тоді бразильський Корінтіанс у фіналі обіграв Челсі (1:0).

То був єдиний раз, коли лондонці брали участь у турнірі, а для Палмейрас нинішній розіграш Клубного чемпіонату світу – другий поспіль. Рік тому вони програли півфінал і матч за третє місце.

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Важливо розуміти, що ця команда – переможець Копа Лібертадорес двох останніх сезонів. Кілька днів тому у півфіналі англійці здолали Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (1:0) завдяки голу Лукаку, а бразильці впоралися з єгипетським Аль-Ахлі (2:0).

Один із голів на рахунку екс-динамівця Дуду. Напередодні до лондонців до ОАЕ приєднався їхній основний голкіпер Едуар Менді, який став чемпіоном Кубка Африки.

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Менді – №1 у Челсі / Фото: REUTERS

Прилетів підтримати партнерів по команді й Бен Чілуелл, але він точно не зіграє через травму. Поза грою також Джеймс та Крістенсен. Палмейрас грає в обережний футбол. В останніх семи матчах вони пропустили лише один гол.

ПРОГНОЗ: Думаю, і цього разу ми станемо свідками доволі прагматичного футболу. Думаю, буде ТМ 2,5 і мінімальна суха перемога Челсі, або нічия в основний час.

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