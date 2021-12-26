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Джеррард зіграє за Ліверпуль? У чемпіонаті Англії намічається сенсація

Кирило Круторогов
26 грудня, 08:00
Кирило Круторогов ставить на те, що Стівен Джеррард та його Астон Вілла поставлять підніжку Челсі у гонці за Ліверпулем та Ман Сіті. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Стівен Джеррард готовий дати бій Челсі / Фото: Getty Images

На неділю в Англії заплановано шість ігор 19-го туру АПЛ, які пройдуть під знаком Boxing Day. Однією з центральних ігор дня стане битва Астон Вілли та Челсі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АСТОН ВІЛЛА – ЧЕЛСІ
26 грудня, неділя о 19:30, Setanta Sports
Котирування Parimatch на результат: 5.40 – 3.65 – 1.72

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Стівен Джеррард проти Челсі – звучить багатообіцяюче, враховуючи "заруби" мерсисайдців та лондонців, які траплялися під час ігрової кар'єри Стіві. "Вілланам" не вистачає стабільності, вони чергують перемоги та поразки. А нічиї у їхніх матчах не траплялися із серпня – вже у 15 матчах.

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Вони розташовуються на десятому місці, маючи комфортну перевагу від команд із зони вильоту та зберігаючи шанси на єврокубки. Буендія травмований, з цієї ж причини не зіграють Янг, Бейлі, Траоре і Накамба. Ще у чотирьох футболістів було виявлено коронавірус (Девіс, Ель Газі, Сансон і Стір). Забагато як для не найбагатшого на кадри клубу.

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Челсі йде на третьому місці, відстаючи від Ман Сіті на шість очок. Лондонці не програють шість матчів поспіль і три – у рамках чемпіонату. На виїзді у Прем'єр-лізі вони не програвали у семи матчах поспіль, але не змогли виграти у останніх двох. Участь Чилуелла, Лукаку, Вернера та Хадсона-Одої під питанням через коронавірус.

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ПРОГНОЗ: Здається, Астон Вілла дасть бій "синім" і дозволить їм здобути легку перемогу. "Віллани" вдома забивали у всіх матчах поточного сезону АПЛ і лише у трьох загалом не змогли вразити ворота суперника. Зокрема, у першій зустрічі із Челсі. Чекаю, що заб'ють обидві команди та ризикну припустити, що господарі не програють.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Астон Вілла не програє – 2.20
  • обидві заб'ють – 2.02