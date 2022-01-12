12 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00 Онлайн
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
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Дуель за Суперкубок Італії: де дивитись матч Інтер – Ювентус та хто фаворит

Анатолій Дерека
12 січня, 15:25
Прогноз та список трансляцій матчу за Суперкубок Італії. Двоє принципових суперників зійдуться на "Джузеппе Меацца", щоб розіграти останній трофей минулого сезону

Сімоне Індзагі (ліворуч) та Массіміліано Алегрі (праворуч) зійдуться у битві за Суперкубок Італії / Фото: Getty Images

Сьогодні, 12 січня, відбудеться поєдинок за Суперкубок Італії. У боротьбі за трофей змагатимуться два принципові суперники – Інтер та Ювентус. Матч пройде у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 22:00. Онлайн матчу Інтер – Ювентус буде доступним у нас на сайті.

Де дивитись матч Інтер – Ювентус? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Футбол 1. Також дивитися гру Інтер – Ювентус онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Інтер є явним фаворитом матчу. Котирування на тріумф "неррадзурі" рівні 1.42, тоді як на Ювентус 3.00. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • успіх Інтера – 67%
  • успіх Ювентуса – 33%

Якщо ж говорити про котирування на основний час, то на Інтер можна поставити за 1.81, а на Ювентус – за 4.60. Коефіцієнт на нічию становить 3.75. Крім того, букмекери вірять, що обидві команди матимуть змогу забити. Ставки на цю подію приймаються з коефіцієнтом 1.83 (ймовірність 52%).

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Сезон 2021/2022 складається для команд по-різному. Інтер лідирує у Серії А, випереджаючи Мілан на одному очку та маючи матч у запасі. Ювентус же бореться за влучення в топ-четвірку. Нині туринці п'яті та до Аталанти три очки. Щоправда, бергамаски зіграли на матч менше.

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Команди вже зустрічалися друг з одним у жовтні на "Джузеппе Меацца" у рамках чемпіонату Італії. Тоді суперники розписали нічию 1:1. На гол Джеко у першому таймі Юве відповів точним ударом Дібали з пенальті наприкінці зустрічі.