9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Стародавній Єгипет кличе! Як зіграти в покер у "Царстві Анубіса" та заробити до 30 тисяч

Павло Василенко
9 лютого, 15:55
Найбільший покер-рум України PokerMatch запрошує гравців взяти участь у захоплюючій гонці за призами. Розповідаємо правила акції

Михайло Потьомкін запрошує до свого "Царства Анубіса" / Фото: PokerMatch

Минулого тижня PokerMatch представив трьох резидентів. Одним із них став дипломований поліграфолог, а також майстер кеш-ігор у покер Михайло "BlackStack94" Потьомкін.

Також покерист веде блог "Царство Анубіса" на GipsyTeam. Гравець не гаяв час і разом з PokerMatch підготував для клієнтів круту акцію, названу на честь свого блогу.

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Суть її полягає у рейк-гонці, яка пройде з 15 лютого до 15 березня. За цей час в акції "Царство Анубіс" буде розіграно аж 120 тисяч гривень між найактивнішими кеш-гравцями. Як взяти участь?

Головна умова – грати за кеш-столами на PokerMatch на лімітах 2,5/5 грн або 5/10 грн. Акція матиме чотири залікові періоди:

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  • 5 лютого – 22 лютого
  • 22 лютого – 1 березня
  • 1 березня – 8 березня
  • 8 березня – 15 березня

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У кожному з них буде складено свій лідерборд на основі згенерованого рейку (комісії з кожної роздачі) за кеш-столами. За кожну 1 грн рейка покеристи отримуватимуть по одному (ліміт – 2,5/5 грн) або два (ліміт – 5/10 грн) очка.

ТОП-12 гравців кожного періоду розділять між собою 30 тисяч гривень, переможцю ж дістанеться 7,5К. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.