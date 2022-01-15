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Дострокова коронація Ман Сіті: чому команда Зінченка обіграє Челсі

Кирило Круторогов
15 січня, 06:50
Кирило Круторогов ставить на те, що Манчестер Сіті у непростому матчі здолає Челсі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Томас Тухель та Пеп Гвардіола знову зустрінуться після фіналу Ліги чемпіонів

Вчора в АПЛ стартував 22-й тур чемпіонату Англії, а вже сьогодні пройде центральний поєдинок вікенду. У гості до Манчестер Сіті приїде Челсі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЧЕЛСІ
15 січня, субота, о 14:30, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 1.68 – 3.95 – 5.30

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Лідери англійської Прем'єр-ліги зіграють між собою. "Городяни" випереджають переслідувачів із Лондона на 10 очок, тому "синім" треба виключно перемагати. У разі зворотного, ймовірно, Гвардіола та Ко золоті медалі вже не проґавлять.

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У Сіті сім перемог поспіль, якщо брати до уваги всі турніри, 11 у чемпіонаті та п'ять на своєму полі в АПЛ. В останніх двох домашніх матчах цього турніру Ман Сіті забив 13 голів. Ріяд Марез не допоможе через участь у Кубку Африки. Під питанням – Зінченко та Фоден, які відновлюються після коронавірусу.

У Челсі ж серія з 11 матчів без поразок, але в ній п'ять нічиїх. Також вони виграли три останні матчі, зокрема, двічі обіграли Тоттенхем у Кубку. А от у п'яти останніх турах чемпіонату у них лише одна перемога при чотирьох нічиїх, що зокрема й віддалило їх від "городян".

Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться вперше з фіналу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

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На виїзді у Прем'єр-лізі поточного сезону вони лише раз програли, двічі розписували світові та здобули сім перемог. Кадрові проблеми насамперед стосуються захисту – Чілуелл, Джеймс, Крістенсен, Тьяго Сілва, а також Канте та форвард Вернер поза грою.

ПРОГНОЗ: У перемогу гостей не віриться, але Челсі впорається і господарям просто не буде. Думаю, обидві команди заб'ють і Ман Сіті переможе.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Манчестер Сіті – 1.68
  • обидві заб'ють – 1.77