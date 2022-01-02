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Довгоочікуваний дебют Луніна у чемпіонаті Іспанії: чи зіграє українець за Реал у дербі?

Кирило Круторогов
2 січня, 07:05
Кирило Круторогов ставить те, що Реал всуху виграє у сусідів по Мадриду. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Іспанії

Андрій Лунін / Фото: Getty Images

На неділю, 2 січня, у чемпіонаті Іспанії намічено аж шість ігор 19-го туру. Першим матчем дня стане мадридська битва між Хетафе та Реалом. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ХЕТАФЕ – РЕАЛ
2 січня, неділя о 15:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 6.20 – 3.80 – 1.63

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Після незначної перерви повертається чемпіонат Іспанії, який подарує нам столичне дербі, адже, як відомо, Хетафе базується у передмісті Мадрида. Найголовніша новина для українських уболівальників – у Тібо Куртуа було виявлено коронавірус.

Андрій Лунін

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І хоча наступного дня тест виявився негативним, є ймовірність, що цю зустріч він пропустить. А значить, Андрій Лунін нарешті отримає свій довгоочікуваний шанс зіграти у Прімері. Для нього це буде дебютом та першим матчем за Реал із минулого січня.

"Вершкові" очолюють Ла Лігу, випереджаючи Севілью на вісім очок, але зігравши на матч більше. Без поразок вони йдуть уже 15 ігор усіх турнірів та 11 – у чемпіонаті. У порівнянні з останнім поєдинком 2021 року, коли багато хто не міг грати через коронавірус, у строю – більшість, крім Алаби, Іско та Карвахаля.

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Хетафе в Прімері не програє п'ять турів поспіль, але за цей період тричі зіграло внічию і розташовується аж на 16-му місці, маючи однакову кількість очок з Алавесом, що йде в зоні вильоту. У дербі їм не допоможе Даконам через дискваліфікацію, а Вітоло, Масіас та Чема – через проблеми зі здоров'ям.

ПРОГНОЗ: Реал – однозначний лідер. Думаю, команда Анчелотті заб'є мінімум два голи, найімовірніше, не пропустить і переможе.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Реала – 1.63
  • Реал заб'є два і більше голів 1.86
  • Реал не пропустить – 2.08