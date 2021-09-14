14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Кіберспорт

Навіть Де Брюйне втратив дар мови! Став відомий рейтинг Зінченка в FIFA22 (відео)

Анатолій Дерека
14 вересня, 09:30
Український хавбек має лише 18-ий рейтинг серед гравців Манчестер Сіті, проте все одно вище, ніж в минулій версії гри

Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

На початку наступного місяця відбудеться офіційні реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Тим часом, в мережу стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Вчора стали відомі 22 найкращих футболісти за версією FIFA22.

Також список своїх топ-гравців з рейтингами опублікував і Манчестер Сіті. Гравець збірної України Олександр Зінченко отримав загальну оцінку 80, що на два пункти вище, ніж у FIFA21 (78).

Найсильнішою стороною хавбека FIFA назвала дриблінг та мистецтво пасу. В цілому рейтинг гравців Манчестер Сіті в відеогрі виглядає наступним чином:

Реклама

До слова, Кевін Де Брюйне і Філ Фоден зіграли в гру-угадайку, де по скілу FIFA22 потрібно було назвати гравця Манчестер Сіті. Особливо повеселила реакція бельгійця, коли Філ побачив статистику швидкісного гравця і припустив, що це Зінченко.

Де Брюйне мало не розсміявся: "Що? Зінченко точно не швидше мене, ти серйозно?". І дійсно, Фоден помилився, адже за наклейкою переховувався Кайл Уокер.

Нагадаємо, що у FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

Реклама