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Валіза, вокзал, Росія? Чому Берінчик без проблем здолає "гостя з-за поребрику"

Андрій Трофімов
18 грудня, 10:50
Український боксер Денис Беринчик вважається явним фаворитом у битві проти росіянина Іси Чанієва

Денис Беринчик готовий вразити гостя з Росії Ісу Чанієва / Фото: K2 Promotions

Сьогодні у Броварах, у ТРЦ "Термінал", відбудеться вечір боксу компанії братів Кличків К2 Promotions. Хедлайнером заходу стане поєдинок між українцем Денисом Беринчиком і росіянином Ісою Чанієвим.

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Очікується, що двобій розпочнеться не раніше 23:10, а сам вечір боксу стартує о 19:00. Тим часом, букмекери визначили фаворита цієї зустрічі.

На думку Parimatch, Денис має значно більше шансів на перемогу. Коефіцієнт з його тріумф становить 1.08, тоді як на Чанієва приймаються ставки за 7.00. Нічия ж оцінюється аж у 21.00.

Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

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Щоправда, на легку перемогу від Беринчика не очікують. Імовірність того, що бій триватиме усі 12 раундів, дорівнює 1.61. Найбільш явним результатом бачиться перемога українця за очками – 1.72, тоді як достроковий успіх українця оцінюється у 2.37.

Нагадаємо, що Денис Беринчик є чинним чемпіоном WBO International у легкій вазі. Для нашого співвітчизника це буде 16 бій серед професіоналів. Усі попередні 15 завершилися його перемогами, причому 9 із них – нокаутами.

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Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарті пройдуть ще 6 боїв. Parimatch виділив фаворитів і в цих протистояннях:

1 Х 2
Ігор Шевадзуцький – Каміль Соколовський 1.0523.008.50
Олександр Спірко – Євген Кондратенко 1.0229.0011.00
Арнольд Хегай – Вісенте Мартін Родрігес 1.0426.0011.00
Василь Чоботар – Сагадат Рахманкул 1.0823.007.00
Дмитро Митрофанов – Берікбай Нурімбетов 1.0523.008.50
Владислав Сіренко – Андрій Руденко 1.0326.0010.00