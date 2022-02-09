8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Чого очікувати від битви Мілана та Лаціо у Кубку Італії – думка коментатора

Анатолій Дерека
9 лютого, 08:04
Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан і Лаціо багато забиватимуть і не визначать переможця в основний час. Анонс та прогноз на матч Кубка Італії

Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів / Фото: Getty Images, REUTERS

Вчора стартувала чвертьфінальна стадія Кубку Італії. Інтер впевнено обіграв Рому, а вже сьогодні відбудеться друга серія мілано-римського протистояння – Мілан проти Лаціо. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МІЛАН – ЛАЦІО
9 лютого, середа, о 22:00, Футбол 1
Котирування на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10
Котирування Parimatch на прохід: 1.49 – 2.75

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Під керівництвом Піолі "россонері" явно стали сильнішими та переконливішими. Вони повернулися до Ліги чемпіонів, у другому сезоні поспіль борються за Скудетто, а напередодні розписали нічию з Ювентусом та обіграли Інтер.

У чемпіонаті йдуть на третьому місці, маючи стільки ж очок, як і Наполі, і відстаючи від "неррадзурі" на один бал, зігравши на матч більше за лідера. У попередньому раунді Кубка команда Піолі пройшла Дженоа тоді ще Андрія Шевченка в овертаймі (3:1).

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К'яєр вибув на тривалий час, Балло-Туре ще не повернувся з Кубка Африки, де став чемпіоном, Ібрагімович не встиг відновитися від пошкодження. Лаціо без Індзагі, навпаки, втратив свій стиль і все ще перебудовується з Мауріціо Саррі.

Мауріціо Саррі / Фото: Reuters

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В останніх чотирьох матчах вони не пропустили жодного голу і жодного разу не програли. Тоді ж вони пройшли Удінезе в овертаймі. Але шосте місце в чемпіонаті та відставання від зони Ліги чемпіонів на шість очок не надто тішить уболівальників.

Сам же Саррі категорично незадоволений трансферною політикою клубу, тим, що гравців підписують, не радячись із ним і навіть готовий покинути свою посаду через такі розбіжності. Ачербі та Акпа-Акпро не зіграють за станом здоров'я.

ПРОГНОЗ: Мілан в ейфорії після перемоги над Інтером, а це може відіграти як позитивну, і негативну роль. Лаціо – складний суперник. Чекаю, що заб'ють обидві команди та ТБ 2,5. Схиляюся до нічиєї в основний час.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • нічия – 3.70
  • обидві заб'ють – 1.68
  • тотал більше 2,5 – 1.79