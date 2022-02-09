Чого очікувати від битви Мілана та Лаціо у Кубку Італії – думка коментатора

Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів / Фото: Getty Images, REUTERS

Вчора стартувала чвертьфінальна стадія Кубку Італії. Інтер впевнено обіграв Рому, а вже сьогодні відбудеться друга серія мілано-римського протистояння – Мілан проти Лаціо. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МІЛАН – ЛАЦІО

9 лютого, середа, о 22:00, Футбол 1

Котирування на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10

Котирування Parimatch на прохід: 1.49 – 2.75

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Під керівництвом Піолі "россонері" явно стали сильнішими та переконливішими. Вони повернулися до Ліги чемпіонів, у другому сезоні поспіль борються за Скудетто, а напередодні розписали нічию з Ювентусом та обіграли Інтер.

У чемпіонаті йдуть на третьому місці, маючи стільки ж очок, як і Наполі, і відстаючи від "неррадзурі" на один бал, зігравши на матч більше за лідера. У попередньому раунді Кубка команда Піолі пройшла Дженоа тоді ще Андрія Шевченка в овертаймі (3:1).

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К'яєр вибув на тривалий час, Балло-Туре ще не повернувся з Кубка Африки, де став чемпіоном, Ібрагімович не встиг відновитися від пошкодження. Лаціо без Індзагі, навпаки, втратив свій стиль і все ще перебудовується з Мауріціо Саррі.

Мауріціо Саррі / Фото: Reuters

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В останніх чотирьох матчах вони не пропустили жодного голу і жодного разу не програли. Тоді ж вони пройшли Удінезе в овертаймі. Але шосте місце в чемпіонаті та відставання від зони Ліги чемпіонів на шість очок не надто тішить уболівальників.

Сам же Саррі категорично незадоволений трансферною політикою клубу, тим, що гравців підписують, не радячись із ним і навіть готовий покинути свою посаду через такі розбіжності. Ачербі та Акпа-Акпро не зіграють за станом здоров'я.

ПРОГНОЗ: Мілан в ейфорії після перемоги над Інтером, а це може відіграти як позитивну, і негативну роль. Лаціо – складний суперник. Чекаю, що заб'ють обидві команди та ТБ 2,5. Схиляюся до нічиєї в основний час.

Котирування Parimatch на ці результати: