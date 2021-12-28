Буде багато голів! На що поставити у центральному матчі АПЛ Лестер – Ліверпуль

Брендан Роджерс та Юрген Клопп битимуться у центральному матчі 20 туру чемпіонату Англії / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ стартує 20 тур. Пандемія коронавірусу перенесла кілька сьогоднішніх ігор, проте центральна зустріч пройде за розкладом. В очікуванні матчу Лестер – Ліверпуль пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЛЕСТЕР – ЛІВЕРПУЛЬ

28 грудня, вівторок, о 22:00, Setanta Sports

Котирування Parimatch на результат: 7.40 – 5.80 – 1.37

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"Мерсісайдці" залишаються в гонитві за Ман Сіті, відстаючи від них на шість очок, але зігравши на матч менше. Їхню гру попереднього туру проти Лідса перенесли через спалах коронавірусу в таборі "лебедів", тому в Boxing Day "червоні" отримали невелике послаблення у зазвичай перевантаженому графіку.

Щоправда, у них і у самих є великі питання зі складом – Робертсон дискваліфікований, Фірміно, Елліот, Джонс, Філліпс та Адріан травмовані, а участь Ван Дейка та Тьяго під питанням через коронавірус. З іншого боку, ці кадрові нюанси з'явилися раніше.

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Вірджіл ван Дейк і Роберто Фірміно / Фото: Reuters

Проте команда Клоппа виступає дуже впевнено, вона не програє у 15 матчах усіх турнірів, сім із яких – у чемпіонаті. Щоправда, нічия з Тоттенхемом (2:2) перервала їхню шестиматчеву переможну серію в АПЛ. А ось Лестеру не позаздриш.

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В останніх 12 матчах вони перемогли лише тричі, зазнавши п'яти поразок. "Лисиці" мають лише дві перемоги в останніх семи турах Прем'єр-ліги. Але найголовніша проблема Роджерса – гра у захисті. Напередодні вони пропустили шість голів від Ман Сіті та лише у двох матчах чемпіонату змогли зіграти на "нуль".

"Лестер" / Фото: Reuters

Головне для "лисиць", що значно спустів лазарет. Там залишаються лише Фофана, Менді, Перейра та Джастін, але всі вони травмовані вже дуже давно. Величезна кількість гравців, які раніше отримали позитивний тест на коронавірус, повернулися до роботи.

ПРОГНОЗ: Думаю, на нас чекає яскравий атакувальний футбол, перестрілка та гольова феєрія. ТБ 2,5 очевидно, та й ТБ 3,5 цілком реально. Голи в обох таймах, заб'ють обидві команди та перемога Ліверпуля.

Котирування Parimatchна ці результати: