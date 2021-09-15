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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Брала золото Олімпіади та залишала в дурнях Шевченка. Історія гарячої Фатіми Де Мело (фото)

Андрій Трофімов
15 вересня, 21:30
Голландка успішно пограла в хокей на траві, після чого почала робити собі ім'я за покерним столом

Фатіма Де Мело вміло поєднує фізичний та інтелектуальний спорт / Фото: Instagram Фатіми Де Мело

Голландка Фатіма Де Мело є незвичайним представником покерного світу. Дівчина була успішною не тільки в інтелектуальному спорті, але і на Олімпійських іграх.

Дівчина народилася в Роттердамі, хоча має досить різноманітне коріння. Серед її родичів є португальці, араби та навіть скандинави.

Фатіма стала відомою завдяки успішній кар'єрі в хокеї на траві, ставши однією з найкращих спортсменок у цьому виді спорту. Красуня присвятила майже 20 років хокею, успішно виступаючи за збірну Нідерландів.

Де Мело багаторазово ставала чемпіонкою країни і Європи, а у 2000 році стала бронзовим призером Олімпіади в Сіднеї. Як виявилося, це був лише початок прогресу.

Через чотири роки в Афінах голландцям з Фатімою здобули срібні медалі, програвши у фіналі Німеччині. А вже у 2008 році Де Мело підкорилося золото! У вирішальному матчі пала збірна-господарка турніру – Китай.

Також Фатіма отримала правову освіту і попрацювала телеведучою на місцевих каналах. Пов'язана дівчина і з тенісом, адже її бойфрендом є колишній голландський тенісист Рамон Слейтер.

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Після закінчення кар'єри хокеїстки Фатіма вирішила остаточно пересісти за покерний стіл. У 2009 році голландка здобула свої перші призові в професійній кар'єрі за овальним столом.

А рік потому дівчина успішно з'їздила на WSOP, тричі потрапивши в призи. До слова, у 2013 році Фатіма засвітилася за покерним столом з екстренером збірної України Андрієм Шевченком.

Дівчина тоді взяла участь у благодійному турнірі, де також відзначилися тенісист Рафаель Надаль, футболіст Роналдо і лижник Альберто Томба. Тоді Де Мело посіла друге місце, поступившись в хедз-апі іспанському представнику тенісу.

Всього ж за столом покеру Фатіма заробила 577 тисяч доларів. Крім того, дівчина активно веде Instagram, ділячись зі своїми підписниками яскравими знімками. На голландку вже підписано 88 тисяч користувачів.

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