Більше, ніж битва за фінал: де дивитись матч Україна – Росія та хто фаворит

Україна побореться з Росією у півфіналі Євро з футзалу / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України з футзалу проведе поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату Європи. Суперником нашої команди стане Росія, що ще більше підігріває інтерес до зустрічі. Матч пройде в Амстердамі та стартує о 18:00.

Де дивитись матч Україна – Росія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі UA:Перший. Також матч Україна – Росія онлайн можна буде побачити на OLL.TV.

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Також букмекери визначили переможця зустрічі. На думку Parimatch, Росія має більше шансів на вихід у фінал Євро-2022 Коефіцієнт на успіх наших сусідів дорівнює 1.21. На вихід України у фінал можна поставити за 4.11. Імовірність успіху команд виглядає так:

прохід України – 23%

прохід Росії – 77%

Що ж до котирувань на основний час, то тут коефіцієнт на Росію складає 1.43, тоді як на Україну – 4.97. Нічия ж оцінюється в 7.46.

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Команда Олександра Косенка вперше за 15 років дійшла півфіналу. Останні п'ять чемпіонатів Європи наша команда завершувала до 1/4 фіналу. Найвищого результату Україна досягла у 2001 та 2003 роках (друге місце).

Україна vs Росія / Фото: UEFA.com

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У свою чергу Росія жодного разу не фінішувала нижче за 4 місця на Євро, п'ять разів вигравши трофей. Без сумніву, битва Росії та України приверне увагу багатьох уболівальників, які раніше і зовсім не стежили за футзалом.

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Звичайно ж, справа зовсім не у футзальних розбірках. Вже майже 8 років наша країна воює з Росією, яка окупувала територію України та анексувала АР Крим у 2014 році. Досі УЄФА розводив наші країни на ранніх стадіях у футболі та футзалі, проте тепер команди зайшли надто далеко.