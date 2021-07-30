Блефувати безглуздо: Філ Хельмут виграв у спортивного журналіста 100 тисяч доларів (відео)

У третьому сезоні High Stakes Duel американський рекордсмен WSOP здолав звичайного журналіста Ніка Райта, який ніколи не грав у покер на професійному рівні

Філ Хельмут виявився сильнішим за Ніка Райта / Фото: Pokernews

Легендарний Філ Хельмут нині розважається в покерних дуелях. Останнім часом американець бере активну участь в High Stakes Duel, де б'ється з топ-суперниками в хедз-апі.

На початку цього року Філ протистояв Антоніо Есфандіарі. Будучи аутсайдером дуелі Poker Brat здивував усіх, вигравши три партії у опонента. А в липні Хельмут виконав той же трюк з Даніелем Негреану, тричі розбивши його в хедз-апі.

У третьому сезоні організатори High Stakes Duel вирішили влаштувати американцеві теплу ванну. Його суперником став зовсім не покерний профі, а спортивний журналіст Нік Райт.

Нік Райт стане суперником Філа Хельмута в третьому сезоні High Stakes Duel / Фото: Pokeroff

Дуель суперників відбулася вчора вночі та закінчилася очікуваною перемогою Хельмута. Правда, Райт чинив гідний опір в битві, яка тривала шість годин.

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Один з перших великих банків дістався саме Ніку. Хлопцеві на руки випала QQ, а інша пара дам на столі дозволила йому з каре серйозно роздягнути Хельмута, який не повірив у везіння журналіста.

Правда, якщо спочатку Філ намагався блефувати, але до середини дуелі він зрозумів, що це робити безглуздо. Його суперник – не профі, тому часто робить необдумані ставки.

В результаті через кілька роздач основна частина банку перейшла до Хельмута. У вирішальній роздачі обом гравцям на руки випали по дві трефи, тоді як на столі з'явилися ще три. Втім, більш високий кулер Філа дав йому перевагу.

Хельмут здобуває вже сьому поспіль перемогу в High Stakes Duel і виграє у суперника 100 тисяч доларів. Тепер же у Райта є право на реванш, однак його рішення поки невідомо. Якщо ж він зважиться, ставки зростуть і новий переможець отримає вже 200 тисяч доларів.