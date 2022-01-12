Битва за путівку на "Уемблі": прогноз коментатора на матч Тоттенхем – Челсі

Тоттенхем та Челсі розіграють путівку у фінал Кубка ліги / Фото: Getty Images
Сьогодні, 12 січня, відбудеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. У лондонському дербі зійдуться Тоттенхем та Челсі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
ТОТТЕНХЕМ – ЧЕЛСІ
12 січня, середа, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 3.05 – 3.55 – 2.33
Лондонське дербі у матчі-відповіді півфіналу турніру. Перша зустріч на "Стемфорд Брідж" завершилася перемогою "синіх" (2:0). Антоніо Конте знову зустрінеться зі своєю колишньою командою, яку приводив до чемпіонства АПЛ та Кубка Англії.
"Шпори" 14 разів доходили до цієї стадії Кубка ліги та шість разів зупинялися там, лише тричі здобувши трофей. Челсі 12 разів грали у півфіналі та сім разів виходили далі, вигравши чотири титули. На цей момент вони не програють у десяти матчах поспіль. Щоправда, половину звели до нічиїх.
Менді не допоможе через участь у Кубку Африки, Чілуелл цього сезону вже не зіграє, Джеймс і Чалоба травмовані, а участь Канте та Сілви під питанням через коронавірус.
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Тоттенхем не допоможуть травмовані Сон, Бергвейн і Ромеро. Якщо не брати до уваги технічної поразки від Ренна в Лізі конференцій, на своєму полі "шпори" не програють вісім матчів поспіль, вигравши останні три.
ПРОГНОЗ: Впевнений, що господарі не програють та заб'ють хоча б один гол. Чекаю нічию або їхню перемогу, але з виходом Челсі у фінал.
Котирування Parimatch на ці результати:
- Тоттенхем не програє 1.64
- Тоттенхем заб'є 1.37
- прохід Челсі – 1.05