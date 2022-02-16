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Битва рівних: чому не можна визначити фаворита у матчі Швеція – Канада на Олімпійських Іграх

Анатолій Дерека
16 лютого, 07:57
Букмекери дають майже порівну шансів на вихід у півфінал. Прогноз на чоловічий хокей на Олімпіаді

Канадці – серед головних претендентів на золоту медаль / Фото: Getty Images

На Олімпійських Іграх-2022 проходять чвертьфінальні матчі чоловічого турніру з хокею із шайбою. В останньому поєдинку зіграють збірні Швеції та Канади. Зустріч розпочнеться о 15:30.

Де дивитись матч Швеція – Канада? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. Parimatch так і не зміг визначити явного фаворита зустрічі Коефіцієнт на прохід скандинавів становить 1.88 (51%), тоді як на канадців – 1.92 (49%).

Що ж до самого матчу, то перемога Швеції в основний час оцінюється у 2.41, а Канади – у 2.48. Коефіцієнт на нічию 4.30.

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Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Збірні провели груповий етап. Канадці взяли дві перемоги в іграх із Німеччиною та Китаєм, програвши при цьому США. Шведи не мали проблем зі Словаччиною та Латвією, поступившись в останньому турі Фінляндії.

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Команди зайняли другі місця у групах, проте за додатковими показниками Швеція отримала пряму путівку до 1/4 фіналу. Канадці ж у плей-офф знову зустрілися з китайцями, яких пройшли (7:2). Переможець цієї пари в 1/2 фіналу вийде на США чи Словаччину.