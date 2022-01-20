Битва басків та каталонців у Кубку Іспанії: чи зможе Атлетік взяти реванш у Барселони?

Кубок Іспанії - чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу Кубка Іспанії. У центральному матчі дня Атлетік зіграє з Барселоною. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТИК – БАРСЕЛОНА

20 січня, четвер, о 22:30, Мегого

Котирування на результат: 4.80 – 3.85 – 1.76

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Кілька днів тому обидві команди зазнали невдачі у боротьбі за Суперкубок країни. Каталонці вилетіли від Реала у півфіналі, а баски поступилися "вершковим" у фінальному матчі. Ця невдача перервала чотириматчеву серію команди Марселіно без поразок.

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У чемпіонаті вона йде на дев'ятому місці, відстаючи від зони єврокубків на чотири очки. У Кубку на попередній стадії Атлетік пройшов маловідому Манчу, обігравши з рахунком 2:0. А у фіналі попереднього сезону був розгромлений саме Барселоною (0:4). Унаї Нуньєс та Асьєр Вільялібре не зіграють через травми.

"Блаунранас" розташувалися на шостому місці Прімери, а до зони Ліги чемпіонів їм не вистачає лише одного бала. У попередньому раунді чинні володарі Кубка пройшли Лінарес (2:1). Втрат у Барси традиційно багато.

Хаві дебютував у Барселоні з перемоги / Фото: Reuters

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Головна надія останніх ігор в атаці Люк де Йонг пропустить виїзд у Більбао через дискваліфікацію, а Умтіті приєднався у лазареті до Брейтуейта, Сержі Роберто та Еріка Гарсії.

ПРОГНОЗ: Барселона має показати прогрес і довести, що виходить із кризи під керівництвом Хаві. Думаю, обидві команди заб'ють і прохід каталонців у наступний раунд. Необов'язково перемога в основний час.

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