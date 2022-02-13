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Дніпро-1 --
Десна --
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Барселона відкриває полювання на папуг: прогноз на Дербі Каталонії від коментатора

Кирило Круторогов
13 лютого, 09:26
Кирило Круторогов ставить те, що Барселона всуху виграє в Еспаньола. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Іспанії

Жорді Альба та Ферран Торрес / Фото: Getty Images

Сьогодні в іспанській Ла Лізі відбудуться чотири поєдинки 24-го туру. Центральним матчем дня обіцяє стати каталонське дербі між Еспаньолом та Барселоною. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЕСПАНЬОЛ – БАРСЕЛОНА
13 лютого, неділя, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 5.00 – 4.00 – 1.70

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214-те дербі Барселони. Перевага у них, звичайно ж, за "блаугранас" – 125 перемог проти 44. Остання "вікторія" Еспаньола над сусідами по місту відбулася у сезоні 2008/2009, остання на своєму полі – ще на сезон раніше.

У поточному розіграші чемпіонату Барса обіграла "папуг" на "Камп Ноу" (1:0), а ось коли Еспаньол востаннє приймав сусідів у себе вдома (два сезони тому), то зумів досягти нічиєї (2:2).

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Барселона приймає Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Команда Хаві виграла два матчі поспіль – в Алавеса та ефектно в Атлетіко (4:2). Хоча на виїзді у поточному розіграші Ла Ліги у них лише три перемоги у 11 матчах. Після успіху з "матрацниками" ці команди помінялися місцями у турнірній таблиці, й Барселона увірвалася до зони Ліги чемпіонів.

У Севільї, яка йде другою – 12 очок відставання, але дві гри у запасі. Лазарет все ще переповнений – Ленгле, Умтіті, Ерік Гарсія, Сержі Роберто, Фаті та Депай на лікарняному. Плюс Дані Алвес не зіграє через дискваліфікацію.

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Еспаньол після повернення з Сегунди розташувався на 13-ому місці. Вони оформили серію з п'яти матчів без перемог, у яких змогли лише раз зіграти внічию. "Папугам" у дербі не допоможе дискваліфікований Оскар Хіль, а також травмовані Баре та Калеро.

ПРОГНОЗ: Барселона демонструє ознаки одужання та виходу з ігрової кризи. Вони точно перебувають у хорошому психологічному стані й повинні перемагати сусідів по місту. Хоча Еспаньол обов'язково забивав у останніх десяти матчах. Думаю, Барселона переможе всуху.

Котирування Parimatch на цей результат:

  • Барселона виграє всуху – 2.90