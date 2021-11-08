Азартний гороскоп на вікенд. Леви, дійте агресивно!

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує другий тиждень листопада. Гравці в покер можуть починати планувати участь у турнірах. Багато покеристів забобонні та вірять у прикмети й гороскопи.

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Тому для вас ми підготували астрологічний прогноз для цього тижня! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Займіться спортом чи домашніми справами перед грою. Фізичне навантаження дасть вам можливість виплеснути енергію та з чистою головою підійти до гри.

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ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Приймайте рішення більш рандомно. Від ваших знань майже нічого не залежатиме. Навіть зі старшою карткою на флопі у вас є шанс забрати банк!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Інтуїція вам підкаже, коли потрібно піти в олл-ін. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, ризикована ставка дозволить вам подвоїтись.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Навчіться читати емоції суперників та робити відповідні висновки. Це допоможе вам розкрити їх блеф або визначити у них сильну руку.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

На цьому тижні вам удачу принесе агресивна гра за столом. Намагайтеся провокувати суперника, частіше блефувати та йти в олл-ін навіть зі слабкою парою. Успіх буде на вашому боці.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Приділіть увагу своїй сім'ї та відпочиньте від покеру. Удача посміхатиметься не вам. У крайньому випадку можете потренуватися в іграх із родичами чи друзями.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Вам часто випадатимуть одномасні карти, але не всі з них призведуть до сильної комбінації. Грайте за ситуацією і ви обов'язково зловите свою комбінацію.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Влаштуйтеся зручніше у кріслі чи ліжку, вам слід відіграти кілька турнірів в онлайні. Зробіть собі комфортні умови для успіху.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Будьте обережними з блефом, ваші емоції можуть видати плани. Зробіть ставку на сильну руку і не намагайтеся дурити суперників.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Забудьте про онлайн та зробіть вибір на користь "живого" покеру. Офлайн принесе вам неймовірні емоції та нові знайомства. А призи залежать від вас.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Довіртеся коннектерам, вони стануть вашою підмогою для отримання стріту. Повірте в них і підвищуйте ставки ще на префлопі.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Ваш головний козир цього тижня – терпіння. Заспокойтеся і чекайте на свою карту, вона може прийти раптово і пізно. Головне – не поспішати.