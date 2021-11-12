Азартний гороскоп на вікенд. Червоні дні для Терезів та королівське везіння Стрільців

Гороскоп для гравців у покер
Вже завтра на нас чекають вихідні, які плавно підведуть нас до екватора листопада. Саме час спланувати свою гру в покер на вікенд!
Читайте також: PokerMatch розіграє майже 4 мільйони гривень до кінця тижня
Допомогти вам у цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом найближчими днями? Давайте дізнаватися разом!
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Спробуйте себе в Омасі та Стаді, вам куди частіше прилітатиме потрібна комбінація, ніж у Холдемі. Освіжіть правила гри в Омаху і вперед за справу!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Саме час піти на підвищення та битися з досвідченими суперниками. Не бійтеся підвищувати ліміти, необхідний досвід допоможе вам у майбутньому.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Зіграйте на нервах опонентів та змусьте їх почуватися некомфортно за столом. Неприємні слівця, епатажна поведінка, дивні звуки – це ваш ключ до успіху!
РАК. 22 червня – 22 липня
Гра в покер принесе вам задоволення, але на великий виграш не розраховуйте. Будьте готові розлучитися з банком або задовольнятися мінімальним профітом.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Звільніть собі час і запасіться підбадьорливим напоєм. На вас чекають довгі турніри, які приведуть вас до призів. Від алкоголю радимо відмовитись, він вам тільки завадить.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Відкривайте ноутбук, застрибуйте в онлайн та катайте на повну. Ваші емоції залишаться при вас, а це і головне, адже ваша майстерність принесе вам успіх.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Червоний колір приноситиме вам удачу. Не скидайте бубни та черви поспішно, саме таким картам судилося поповнювати ваш стек і виводити суперників із гри.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Не дозволяйте собі піддаватися провокаціям. Зберігайте повну концентрацію та не реагуйте на слова опонентів. Ваш ключ до успіху – досвід та знання теорії.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вам неодноразово випадуть кишенькові королі, тому робіть на них ставку. Зловите щасливий флоп – і це допоможе вам вийти у фаворити турніру.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Вам слід відмовитися від агресивної гри, адже вона не приноситиме вам успіху. Чекайте на свій шанс і будьте готові підіймати ставки на сильній комбінації.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Постарайтеся зловити каре, воно неодноразово буде десь поруч. Особливо дбайливо ставтеся до кишенькових пар, адже вдала роздача допоможе вам перевернути гру. Не проґавте свій супершанс!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Не намагайтеся грати в онлайн, там ваші задуми не реалізуються. Вирушайте на живу гру з незнайомими людьми, їх ви зможете здивувати та отримати з цього прибуток.