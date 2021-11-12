Азартний гороскоп на вікенд. Червоні дні для Терезів та королівське везіння Стрільців

Гороскоп для гравців у покер

Вже завтра на нас чекають вихідні, які плавно підведуть нас до екватора листопада. Саме час спланувати свою гру в покер на вікенд!

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Допомогти вам у цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом найближчими днями? Давайте дізнаватися разом!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в Омасі та Стаді, вам куди частіше прилітатиме потрібна комбінація, ніж у Холдемі. Освіжіть правила гри в Омаху і вперед за справу!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Саме час піти на підвищення та битися з досвідченими суперниками. Не бійтеся підвищувати ліміти, необхідний досвід допоможе вам у майбутньому.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Зіграйте на нервах опонентів та змусьте їх почуватися некомфортно за столом. Неприємні слівця, епатажна поведінка, дивні звуки – це ваш ключ до успіху!

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Гра в покер принесе вам задоволення, але на великий виграш не розраховуйте. Будьте готові розлучитися з банком або задовольнятися мінімальним профітом.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Звільніть собі час і запасіться підбадьорливим напоєм. На вас чекають довгі турніри, які приведуть вас до призів. Від алкоголю радимо відмовитись, він вам тільки завадить.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Відкривайте ноутбук, застрибуйте в онлайн та катайте на повну. Ваші емоції залишаться при вас, а це і головне, адже ваша майстерність принесе вам успіх.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Червоний колір приноситиме вам удачу. Не скидайте бубни та черви поспішно, саме таким картам судилося поповнювати ваш стек і виводити суперників із гри.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте собі піддаватися провокаціям. Зберігайте повну концентрацію та не реагуйте на слова опонентів. Ваш ключ до успіху – досвід та знання теорії.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Вам неодноразово випадуть кишенькові королі, тому робіть на них ставку. Зловите щасливий флоп – і це допоможе вам вийти у фаворити турніру.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Вам слід відмовитися від агресивної гри, адже вона не приноситиме вам успіху. Чекайте на свій шанс і будьте готові підіймати ставки на сильній комбінації.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Постарайтеся зловити каре, воно неодноразово буде десь поруч. Особливо дбайливо ставтеся до кишенькових пар, адже вдала роздача допоможе вам перевернути гру. Не проґавте свій супершанс!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати в онлайн, там ваші задуми не реалізуються. Вирушайте на живу гру з незнайомими людьми, їх ви зможете здивувати та отримати з цього прибуток.