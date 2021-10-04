Азартний гороскоп на тиждень. Вперті Овни та уважні Діви

Гороскоп для гравців у покер

Починається новий тиждень, а значить любителів покеру чекають нові турніри та перемоги. Або ж ні? Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося прогноз астрологів.

Читайте також: Всі переможці Кубка України з онлайн-покеру

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Реклама

Овен / Фото: Сьогодні

Тисніть суперника до кінця, будьте впертими. При необхідності можете піти в олл-ін зі слабкою парою, суперники повірять і віддадуть вам банк.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Реклама

Телець / Фото: Сьогодні

Не рекомендується блефувати проти опонентів в чорних окулярах. Ви не зможете прочитати їх емоції. Вони ж вас легко розкусять. Краще самі не забудьте про окуляри.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Близнюкам не варто стримувати себе. Агресивний стиль гри приведе вас до перемоги. Не сумнівайтеся у своїй руці, комбінація доїде.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Утримайтеся від алкоголю під час гри в покер, він завадить вам досягти успіху. Тільки вода, чай або кава! Зберігайте розум тверезим.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Якщо у вас не задалися гри в найближчі 2-3 дні, зробіть паузу. Перезавантаження піде вам на користь і допоможе підійти до ігор більш готовими морально.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Слідкуйте за грою суперників, їх емоції і тактика допоможуть вам прийняти правильні рішення. Будьте уважні і перемога вам гарантована.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру в покер на кінець тижня. У будні дні побутові та робочі питання будуть вас відволікати, тоді як на вихідних ви зможете присвятити себе грі.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Можете сміливо йти в олл-ін з кишеньковою парою. Ці роздачі будуть за вами. А ось на флеш і стріт не розраховуйте, ці комбінації будуть виграшними для опонентів.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не слід вибирати агресивну тактику, можете потрапити в халепу. Дочекайтеся своєї комбінації, після чого сміливо тисніть суперників.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в Омасі. Саме там вас чекає успіх, тоді як в Холдемі або Раззі удача відвернеться від вас. Якщо ж не вмієте, радимо вивчити правила Омахи.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

До третього рівня блайндів ваші руки будуть програшними. Почніть гру тихіше води нижче трави, навіть з парою тузів на руках. Фортуна буде на вашому боці в пізніх роздачах.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не підвищуйте ліміти на цьому тижні, боляче буде падати. Звичні бай-іни та рівень гравців дозволять вам показати свій максимум.