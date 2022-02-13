Азартний гороскоп на тиждень: Скорпіони створюють комфорт, Водолії шукають різноманітність

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Лютий у розпалі, а це означає, що наближаються все більші покерні івенти. На гравців чекає чимало турнірів як в офлайні, так і в інтернеті. Чому б не зайняти себе улюбленою грою?

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Покеристи досить забобонні і охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Цього тижня синій колір приноситиме вам удачу. Виберіть одяг даного кольору, навіть пофарбуйте волосся, візьміть синю чашку і сконцентруйтеся на бубнах. Самі не помітите припливу удачі!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від міцного алкоголю за столом. Втрата концентрації може дорого вам обійтися, тоді як на тверезу голову вам не буде рівних.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Використовуйте блеф та агресивний стиль гри, саме така поведінка принесе вам успіх. Не бійтеся першими піднімати ставки та йти ва-банк. Повеселіться на повну!

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Проведіть тиждень із досвідченими гравцями. Не бійтеся акул, адже тільки з ними ви набиратиметеся досвіду. А успіх нерідко посміхається менш майстерним.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Грайте у компанії друзів або членів сім'ї. Через самотність вам доведеться приймати невірні рішення. Підтримка близьких зіграє на руку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Вам підійде спокійний стиль гри, йдіть в олл-ін дуже рідко. Лише високі комбінації будуть приносити вам профіт, тоді як на пару не надто розраховуйте.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Кишенькові пари – ваш ключ до успіху. Якщо вам на руки попадають однакові карти, сміливо піднімайте ставки вже на префлопі. Суперники здують.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Створіть собі комфортні умови для гри в онлайні, і вам не буде рівних. Музика, одяг, домашній затишок, смачна їжа та напої – всі ці фактори відіграють важливу роль.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Удача буде не на вашому боці, краще відпочити від покеру або випробувати себе у фріролах. Птах щастя повернеться до вас за тиждень.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Уникайте чорних карт, цього місяця руки з піком та хрестом не будуть виграшними для вас. Зосередьтеся на "червоних" мастях та піднімайте ставки на них.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Зробіть свою гру різноманітнішою, відпочиньте від Холдему. Класичний покер не викличе у вас колишніх емоцій, а успіх може прийти до вас в Омах або Short Deck, наприклад.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Використовуйте свої комунікаційні здібності, ораторські вміння та просто чарівність. Можливість взаємодіяти з суперниками по столу дозволить вам втертися в довіру та ляснути їх у відповідний момент.