Азартний гороскоп на тиждень: Скорпіони створюють комфорт, Водолії шукають різноманітність

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images
Лютий у розпалі, а це означає, що наближаються все більші покерні івенти. На гравців чекає чимало турнірів як в офлайні, так і в інтернеті. Чому б не зайняти себе улюбленою грою?
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Покеристи досить забобонні і охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Цього тижня синій колір приноситиме вам удачу. Виберіть одяг даного кольору, навіть пофарбуйте волосся, візьміть синю чашку і сконцентруйтеся на бубнах. Самі не помітите припливу удачі!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Відмовтеся від міцного алкоголю за столом. Втрата концентрації може дорого вам обійтися, тоді як на тверезу голову вам не буде рівних.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Використовуйте блеф та агресивний стиль гри, саме така поведінка принесе вам успіх. Не бійтеся першими піднімати ставки та йти ва-банк. Повеселіться на повну!
РАК. 22 червня – 22 липня
Проведіть тиждень із досвідченими гравцями. Не бійтеся акул, адже тільки з ними ви набиратиметеся досвіду. А успіх нерідко посміхається менш майстерним.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Грайте у компанії друзів або членів сім'ї. Через самотність вам доведеться приймати невірні рішення. Підтримка близьких зіграє на руку.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Вам підійде спокійний стиль гри, йдіть в олл-ін дуже рідко. Лише високі комбінації будуть приносити вам профіт, тоді як на пару не надто розраховуйте.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Кишенькові пари – ваш ключ до успіху. Якщо вам на руки попадають однакові карти, сміливо піднімайте ставки вже на префлопі. Суперники здують.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Створіть собі комфортні умови для гри в онлайні, і вам не буде рівних. Музика, одяг, домашній затишок, смачна їжа та напої – всі ці фактори відіграють важливу роль.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Удача буде не на вашому боці, краще відпочити від покеру або випробувати себе у фріролах. Птах щастя повернеться до вас за тиждень.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Уникайте чорних карт, цього місяця руки з піком та хрестом не будуть виграшними для вас. Зосередьтеся на "червоних" мастях та піднімайте ставки на них.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Зробіть свою гру різноманітнішою, відпочиньте від Холдему. Класичний покер не викличе у вас колишніх емоцій, а успіх може прийти до вас в Омах або Short Deck, наприклад.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Використовуйте свої комунікаційні здібності, ораторські вміння та просто чарівність. Можливість взаємодіяти з суперниками по столу дозволить вам втертися в довіру та ляснути їх у відповідний момент.