Азартний гороскоп на тиждень. Раки тягнуть, Скорпіони чекають, Тельці кайфують

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Починається черговий тиждень жовтня, тому час планувати свою гру в покер з чистого аркуша. Допомогти вам в цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Спробуйте зіграти на слабкостях суперників і вивести їх з рівноваги, це наблизить ваш успіх. Ваша роль на цей тиждень – бути подразником за столом!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Гра в покер навряд чи принесе вам прибуток, однак задоволення від роздач гарантоване. Будьте готові розлучитися з банком і отримаєте кайф від процесу гри.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

На вас чекають довгі турніри і чималі призи. Запасіться кавою і відмовтеся від алкоголю, щоб зберігати концентрацію до останнього.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в онлайні, там ваші емоції не зашкодять вам і не вплинуть на хід гри. Своєю майстерністю ви досягнете жаданого призу.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Для когось "чорне – то журба", але не для вас. Робіть ставку на пікові та трефові карти на руках, вони поповнюватимуть ваш банк регулярно.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Не дайте вивести себе з рівноваги. Зберігайте повну концентрацію і спокій і не реагуйте на репліки опонентів. Ваша майстерність вас не підведе.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Пара тузів не раз прилетить вам на префлопі, скористайтеся ними сповна. Чим частіше будете грати в покер, тим більше шансів збагатитися.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Не дійте агресивно за столом, такий стиль не принесе вам успіху. Дочекайтеся свого шансу і будьте готові запушити.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

На цьому тижні на вас чекає каре королів, яке допоможе вам підняти солідний банк і стати фаворитом турніру. Не впустіть свого птаха щастя!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на "живі" ігри з незнайомими людьми. Ви зможете зав'язати нові знайомства, здивувати їх своєю грою і отримати солідні призові.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Радимо утриматися від Холдему і спробувати себе в Омасі. Вам частіше прилітатиме потрібна комбінація з чотирма або п'ятьма картами на руках. Згадуйте правила гри в Омаху і вперед за призом!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Зробіть довгоочікуваний крок вперед і зіграйте проти сильних суперників на високих лімітах. Ви отримаєте безцінний досвід і навіть залишитеся в невеликому плюсі.