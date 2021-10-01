Азартний гороскоп на місяць: червоні дні Овнів, експерименти Стрільців та емоції Козерогів

Гороскоп на жовтень для гравців у покер / Фото: Getty Images
Вчора завершився перший місяць осені, а сьогодні за вікном вже жовтень. Астрологи дали прогноз для гравців в покер на новий місяць. Давайте разом дізнаємося, чого слід очікувати за овальним столом.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Бійтеся чорних карт, в цьому місяці роздачі з пикою або трефою на руках будуть програшними для вас. Зосередьтеся за "червоних" мастях.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Фортуна буде на вашому боці та підкине вам непогані карти під час важких ігор. Головне – не зловживайте нею, у відверто програшній ситуації вона вам не допоможе.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Агресивний стиль гри і блеф принесуть вам успіх, не соромтеся першими підіймати ставки та йти в олл-ін. Навіть якщо суперник зробить "колл", карти на столі допоможуть саме вам.
РАК. 22 червня – 22 липня
Майстерність приходить з досвідом, тому не відмовляйте собі в іграх частіше. Обирайте різноманітні види покеру та ліміти і експериментуйте.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Леви звикли діяти агресивно, однак в жовтні потрібно зіграти обережніше. Не ризикуйте зайвий раз, інакше можете залишитися біля розбитого корита.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Відкладіть гру в покер на другу половину місяця. У найближчі дні удача буде не на вашому боці, тому великих виграшів чекати не варто.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Подбайте про довколапокерні аспекти, свій комфорт, а також фізичний та психологічний стан. Один з цих факторів може зіграти свою вирішальну роль.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Вивчення теорії та стратегії – не порожній звук. Приділіть час книгам або навчальним відео. Набуті знання обов'язково повернуться до вас в матеріальному еквіваленті.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Експерименти – ваш ключ до успіху. Спробуйте зіграти неординарно і несподівано для себе, а головне – для суперників. Це дозволить вам виграти кілька солідних банків.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Ваше обличчя можна буде порівняти з відкритою книгою, тому попрацюйте над стримуванням емоцій. Або ж вирушайте в онлайн, там вас важко буде "прочитати".
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Не сідайте за овальний стіл з друзями або колегами. Навіть якщо ви тріумфуєте, ваші відносини можуть зіпсувати ігрові моменти. Не змішуйте особисте та ігрове життя.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Включайте свою чарівність і ораторські вміння. Ваші комунікаційні здібності дозволять вам втертися в довіру до суперників і "роздягнути" їх до ниточки.