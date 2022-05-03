Азартний гороскоп на місяць: Діви довіряють інтуїції, Водолії йдуть на ризик

Гороскоп для гравців у покер
Почався останній місяць весни. Саме час спланувати свою гру в покер на травень. А допомогти цьому зможе наш гороскоп на місяць. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаємось разом!
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Намагайтеся більше грати в покер зі знайомими людьми або рідними. Їхня поведінка вам буде звичною. Це дозволить вам добре прочитати їхні емоції та вийти переможцем.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Відкладіть гру у покер на вихідні. У будні Фортуна не буде вам посміхатися за столом, краще займіться роботою або сімейними справами.
БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня
Рішуче блефуйте і не бійтеся цього. Розкутий стиль виведе суперників з рівноваги та допоможе вам диктувати свої умови за столом.
РАК. 22 червня – 22 липня
Зробіть роботу над помилками та займіться теоретичними знаннями. Їхній недолік може зіграти з вами злий жарт за столом. Важливо визначити свої слабкі сторони.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Проведіть покерний марафон у травні та грайте по максимуму. Не пропускайте дні, кураж та досвід допоможе вам досягти солідних призових.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Довіртеся інтуїції, вона не підведе вас у відповідальний момент. Якщо у вас погане передчуття, гра в покер може бути відкладена. Однак при відчутті ейфорії вас не здолають!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відпочиньте від Холдему і спробуйте себе в Омаху або Раззі. Також можете вивчити правила Блекджека, саме там на вас чекає успіх у травні.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Стріт принесе вам удачу і дозволить перевернути гру, щоб вирватися в лідери. Особливо уважно поставтеся до конекторів на руках.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Не беріться за довгі івенти, МТТ-турніри – не ваше. Краще зіграйте у кеш або Sit&Go та побережіть свій час. На короткій дистанції вам не буде рівних.
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Відмовтеся від міцного алкоголю під час гри в покер, це завадить вам. Віддайте перевагу каві або чаю, концентрація – найголовніше.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Отримали кишенькову пару чи одномісні карти на першій же роздачі? Відразу сміливо йдіть в олл-ін, причому на префлопі! Успіх на старті дасть вам підмогу на подальшу гру.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Запасіться терпінням, влаштуйтеся зручніше у кріслі чи ліжку та залітайте в онлайн. Гра в інтернет-покер принесе вам успіх та задоволення.