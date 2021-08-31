Азартний гороскоп на 31 серпня. Козероги, запалюйте в останній день літа!

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 31августа 2021 року. Дізнаймося разом, до кого удача усміхнеться в останній день літа!

Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Вдалий день для гри в покер, а саме в Техаський холдем. Дотримуйтеся своєї стратегії за столом, і призи не оминуть вас.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Включайте комп'ютер, ваша удача сьогодні в онлайні. Утримайтеся від "живої" гри за овальним столом, ваші емоції вас видаватимуть.

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Сьогодні за покерним столом утримайтеся від міцного алкоголю. А ось пиво або вино додасть вам потрібного настрою для успіху.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Якомога менше спілкуйтеся з опонентами і не реагуйте на їхні випади щодо вас. Тільки концентрація і зосередженість принесуть вам бажаний результат.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Вас чекає складна гра з можливим вильотом перед призовою зоною. Якщо не впевнені у своїй комбінації, не робіть кол на високу ставку.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

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Поспостерігайте за грою з боку і повчіться на чужих помилках. Карта сьогодні вам не йтиме, прибережіть свій банкрол на вересень.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Відкладіть свої справи на вечір, оскільки ваша удача в картах прийде до вас у першій половині дня. Відкривайте ноутбук раніше – і катайте на здоров'я!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Ручні пари не пройдуть сьогодні повз вас. Ваше завдання – вміло ними скористатися. Ви обов'язково спіймаєте сет, який допоможе вам наростити стек.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Грайте сьогодні в навушниках. Сторонні звуки будуть відвертати вашу увагу. Сконцентруйтеся на грі, і тоді ваша майстерність матеріалізується у прибуток.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Не бійтеся сьогодні йти в ол-ін, це допоможе вам не раз подвоїти свій стек і дістатися призів. А ось на пізніх стадіях краще зіграти обережніше.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Вам сьогодні прилетить фул-хаус, який суттєво змінить ваше становище за столом. Не пропустіть його, це гарантує вам прибуток.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Вирушайте на гру зі своєю другою половинкою або прекрасною супутницею (чи супутником). Нехай вона грає навіть з вами за столом, це ваш талісман на сьогодні.