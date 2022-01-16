Аталанта проти Інтера: чи зможуть Малиновський та компанія зупинити чемпіона Італії?

Малиновський та його Аталанта приймуть чемпіона Італії Інтер

Вчора в Серії А стартував 22 тур чемпіонату Італії, а вже сьогодні пройде центральний поєдинок вікенду. У гості до Аталанти приїде Інтер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТАЛАНТА – ІНТЕР

16 січня, неділя, о 21:45, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 3.00 – 3.70 – 2.31

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Судячи з результатів, Інтер Сімоне Індзагі практично бездоганний. У них у сімнадцяти останніх матчах лише одна поразка (у нічого не значному матчі Ліги чемпіонів від Реала), перемоги над Наполі, Ромою, Лаціо та Ювентусом у зустрічі за Суперкубок Італії, а також нічиї з тим самим Юве та Міланом у чемпіонаті.

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У турнірній таблиці "неррадзурі" випереджають Мілан та ще й мають гру в запасі. З останніх 11-ти ігор чемпіонату вони лише у трьох пропустили голи. Аталанта розташовується на четвертому місці, відстаючи від лідера на вісім очок. Їм не вистачає стабільності.

Хоча у 13-ти останніх матчах чемпіонату лише одна поразка та три нічиї. Бергамаски при Гасперіні традиційно не найкраще діють у захисті – у 15-ти турах пропускали хоча б один гол і лише у п'яти зіграли на "нуль". Їхнє очне протистояння у першому колі завершилося бойовою нічиєю – 2:2.

"Аталанта" / Фото: Reuters

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У команди Руслана Малиновського є численні кадрові втрати – голкіпер Спортьєлло, захисники Джімсіті та Толої, фулбеки Госенс та Дзаппакоста, а також форвард Сапата не зіграють. На противагу Інтер втрат просто немає.

ПРОГНОЗ: Думаю, Аталанта не програє та спробує перемогти. Заб'ють обидві команди, ТБ 2,5, чекаю голи в обох таймах.

Котирування Parimatch на ці результати: