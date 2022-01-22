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Аталанта може постраждати через невакцинованого Малиновського: деталі перед грою з Лаціо

Кирило Круторогов
22 січня, 12:29
Кирило Круторогов ставить те, що Аталанта не програє Лаціо в результативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч Серії А

Участь Руслана Малиновського у матчі з Лаціо під питанням / Фото: Getty Images

У суботу, 22 січня, відбудуться три поєдинки 23 туру італійської Серії А. Головна зустріч дня пройде в Римі, де місцевий Лаціо прийме Аталанту. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЛАЦІО – АТАЛАНТА
22 січня, субота, о 21:45, Мегого
Котирування на результат: 2.65 – 3.60 – 2.60

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Римляни мріють про зону Ліги чемпіонів, але йдуть на 8 місці, відстаючи від четвертого, де якраз розташувалася Аталанта, на сім очок. Причому бергамаски мають ще й гру в запасі. Тож команда Саррі має думати виключно про перемогу.

За останній тиждень це буде вже їхній третій матч, у двох попередніх – перемоги без пропущених голів. Щоправда, у вівторок вдалося пройти Удінезе у Кубку лише в овертаймі, а це додаткове навантаження та втома.

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"Аталанта" – "Лаціо", Малиновський / Фото: Getty Images

В останніх шести домашніх матчах – лише дві перемоги за трьох нічиїх. Ачербі, Акпа Акпро, Раду та Педро не зіграють із різних причин, пов'язаних зі здоров'ям.

У команди Гасперіні намітилася дещо сумбурна смуга. У чотирьох матчах – дві нульові нічиї, перемога над Удінезе (6:2) та розгром від Роми (1:4). Зате на виїзді в чемпіонаті вони не програють у 17 матчах – жодного разу цього сезону, вигравши за цей період 13 ігор у гостях.

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Толої, Гозенс та Мехле точно не зіграють через травми. Незрозуміло, чи зможуть взяти участь у матчі наш Руслан Малиновський та Йосип Ілічіч, які пропустили попередню зустріч з Інтером нібито через відсутність вакцинації.

ПРОГНОЗ: Думаю, на нас чекає яскравий і результативний поєдинок. ТБ 3,5 та Аталанта не програє.

Котирування на ці результати:

  • Аталанта не програє 1.52
  • тотал більше 3,5 – 2.70