16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
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Анонс матчу Зальцбург – Баварія: чи готові австрійці створити сенсацію у Лізі чемпіонів?

Кирило Круторогов
16 лютого, 17:42
Кирило Круторогов ставить на те, що Баварія обіграє Зальцбург у результативному матчі. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Роберт Левандовський / Фото: Reuters

16 лютого у Лізі чемпіонів пройдуть дві гри 1/8 фіналу. В одному із поєдинків дня Зальцбург зіграє з Баварією. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЗАЛЬЦБУРГ – БАВАРІЯ
16 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 7.20 – 5.50 – 1.40

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Два очевидні лідери своїх країн зустрінуться між собою. Зальцбург очолює турнірну таблицю австрійської Бундесліги з відривом 14 очок. Зимова перерва для них завершилася десять днів тому, тому команда ще поновлює кондиції.

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З групи вони вийшли, випередивши Севілью та Вольфсбург, але поступившись Ліллю. Кадрових втрат у "биків" більш ніж достатньо: у лазареті до Вальчі, Коїта та Юнузовича, які пропустили груповий етап, приєдналися Діакіте, Око, Бернардо та Сеско.

/ Фото: Twitter

Баварія цього року примудрилася двічі програти за п'ять матчів. Зокрема Бохуму (2:4) напередодні виїзду до Австрії. Групу мюнхенці здолали, набравши 100% очок і забивши найбільше – 22 голи. Кадрові втрати є – Нойєр, Горецка, Девіс та Мусіала точно не зіграють за станом здоров'я.

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Цікаво, що Баварія востаннє програвала у Лізі чемпіонів на виїзді у вересні 2017 року і вже не знає гіркоти поразок у гостях у 24 матчах. У п'ятьох останніх вони перемогли.

ПРОГНОЗ: Баварія однозначний лідер і пари, і першої зустрічі. Думаю, заб'ють обидві команди, чекаю голи в обох таймах, ТБ 2,5 та перемогу німців.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Баварії – 1.40
  • тотал більше ніж 2,5 – 1.33
  • обидві заб'ють – 1.52
  • голи в обох таймах – 1.35