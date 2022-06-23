Американський адвокат виграв браслет у покер заради мами

Девід Перрі тріумфував на WSOP 2022

На Світовій покерній серії продовжують визначатися нові власники браслетів. Організатори вже майже дісталися екватора, розігравши понад 40 нагород.

Став відомий чемпіон і у фризаут-івенті з Безлімітного Холдему за невисокий бай-ін – 500 доларів. На івент заявилося майже п'ять тисяч охочих, що дозволило довести призовий фонд до 2М.

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Тріумфатором став колишній адвокат із Огайо Девід Перрі. У далекому 1985 році хлопець переїхав до Лас-Вегаса і став поєднувати покер з юридичною роботою. Зрештою це його і привело до першої перемоги на WSOP.

Обігравши в хедз-апі досвідченого Кріса Мурмана, гравець заробив 214 тисяч і тепер має намір заявитися на Main Event. А ось браслет Перрі пообіцяв подарувати своїй 94-річній мамі.

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Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH: