Американський адвокат виграв браслет у покер заради мами

Девід Перрі тріумфував на WSOP 2022
На Світовій покерній серії продовжують визначатися нові власники браслетів. Організатори вже майже дісталися екватора, розігравши понад 40 нагород.
Став відомий чемпіон і у фризаут-івенті з Безлімітного Холдему за невисокий бай-ін – 500 доларів. На івент заявилося майже п'ять тисяч охочих, що дозволило довести призовий фонд до 2М.
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Тріумфатором став колишній адвокат із Огайо Девід Перрі. У далекому 1985 році хлопець переїхав до Лас-Вегаса і став поєднувати покер з юридичною роботою. Зрештою це його і привело до першої перемоги на WSOP.
Обігравши в хедз-апі досвідченого Кріса Мурмана, гравець заробив 214 тисяч і тепер має намір заявитися на Main Event. А ось браслет Перрі пообіцяв подарувати своїй 94-річній мамі.
Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH:
- Девід Перрі – 241,7 тис. доларів
- Кріс Мурман – 149,4 тис. доларів
- Деніел Айкхорн – 111,3 тис. доларів
- Джош Прагер – 83,6 тис. доларів
- Себастьєн Гіде – 63,3 тис. доларів
- Фонг Тхан Нгуєн – 48,2 тис. доларів
- Елвен Еспінар – 37,1 тис. доларів
- Генрі Реєс – 28,8 тис. доларів
- Даніель Маркус – 22,5 тис. доларів