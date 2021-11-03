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50 тисяч коту під хвіст: легендарний Філ Хельмут розплакався після неймовірного вильоту з турніру

Анатолій Дерека
3 листопада, 13:45
Відомий американський покерист не зумів стримати емоцій після образливої невдачі в івенті хайролерів на WSOP

Філ Хельмут - один із найвеличніших покеристів в історії / Фото: Instagram Філа Хельмута

Цими днями Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. До "міста гріхів" з'їхалися найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Позавчора стартував суперівент Poker Players Championship з бай-іном 50 тисяч доларів. На нього зареєструвалося лише 63 гравці, з яких у призи потраплять лише ТОП-10.

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Не буде серед них легендарного рекордсмена WSOP Філа Хельмута. Гравець розповів на своїй сторінці у Twitter, що прикро вилетів із турніру зі змішаних ігор через роздачу, яка змусила його заплакати.

"Я буквально відчував, що мене не зупинити, але тут розпочався раунд з Безлімітного Холдему. За столом шість осіб. Я і ще один гравець ставимо по 10К і отримуємо флоп J♠️5♣️2♠️. Я роблю ставку 26К із 22 на руках, він колить.

Філ Хельмут високої думки про себе / Фото: Instagram Філа Хельмута

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На терні 4♦️ він чекає і я ставлю 41К. Тоді він іде олл-ін і отримує від мене кол на більш ніж 150К. І тут він відкриває руку 63. Король на рівері і я розумію, що сьогодні і в цьому турнірі успіх не на моїй стороні".

Зазначимо, що на нинішній Світовій серії покеру Хельмут уже шість разів входив у призи, а також виграв свій 16 золотий браслет. За цим показником йому немає рівних на WSOP.