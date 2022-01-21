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1,5 мільйона за два дні! Як американський "фенікс" витяг себе з мертвої ситуації

Анатолій Дерека
21 січня, 17:11
Нік Петранджело залишався лише з одним великим блайндом за дорогим турніром, проте зумів тріумфувати відразу у двох івентах.

Нік Петранджело розриває хайролерів у Лас-Вегасі / Фото: Pokernews

Позавчорашній день став одним із найяскравіших у кар'єрі американського хайролера Ніка Петранджело. Покерист є одним із найуспішніших гравців в історії (26 місце), заробивши за кар'єру понад 22 мільйони доларів.

На початку року Петранджело вирішив взяти участь у серії Starway to Millions, яка проходить у студії PokerGo у Лас-Вегасі. На сьомий турнір із бай-іном 50 тисяч доларів, крім Ніка, зареєструвалося ще 20 гравців.

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У призи потрапляли лише троє. "Бронза" дісталася Крістоферу Брюеру, друге місце зайняв найкращий покерист минулого року Алі Імсірович, а Петранджело став переможцем.

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Причому Ніку вдалося витягти себе з мертвої ситуації в ході гри. Одразу після реєстрації американець дозволив своєму співвітчизнику Алексу Фоксену подвоїтися. Після цього Петранджело залишився зі стеком 1 бб (9 тисяч при блайнді 8К).

Втім, покерист зміг розкрутитися, пройти дистанцію з коротким стеком і почав набирати обертів лише за фінальним столом. Перемога в івенті збагатила Петранджело на 567 тисяч доларів.

Топ-трійка Stairway to Millions #7:

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  1. Нік Петранджело – 567 тис. доларів
  2. Алі Імсірович – 315 тис. доларів
  3. Крістофер Брюер – 168 тис. доларів

А вже наступного дня Нік узяв другий турнір Starway to Millions поспіль із бай-іном 100К. Обійшовши 18 гравців, Петранджело зумів у хедз-апі здолати досвідченого Девіда Пітерса та підняти понад 1 мільйон.

Топ-трійка Stairway to Millions #8:

  1. Нік Петранджело – 1,02 млн доларів
  2. Девід Пітерс – 570 тис. доларів
  3. Шон Перрі – 304 тис. доларів