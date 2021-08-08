Звездный Неймар сменил имидж и заработал на покере во время межсезонной паузы (фото)

Форвард ПСЖ не терял время зря накануне нового сезона в ПСЖ. Бразилец попробовал необычную прическу и немного подзаработал за покерным столом

Неймар плодотворно провел июль / Фото: Instagram Неймара

Форвард ПСЖ Неймар является одним из самых известных футболистов-игроков в покер. Бразилец нередко играет в онлайне и даже признавался, что после окончания карьеры намерен посвятить жизнь покеру.

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Пока же у Неймара была пауза в межсезонье, бразилец не отказывал себе поучаствовать в турнирах. В июле бразилец играл в ивентах по Безлимитному Холдему с бай-ином 5 тысяч и в итоге закончил месяц в плюсе.

Правда, итоговый профит Неймара составил всего 3 тысячи долларов. К тому же дистанция форварда оказалась совсем небольшой – всего 193 раздачи.

Отметим, что Неймар провел лето на Копа Америка, где дошел до финала со сборной Бразилии. Правда, добыть трофей у "селесао" не вышло. В решающем матче бразильцы минимально уступили Аргентине.

К слову, во время каникул Неймар сменил имидж. Бразилец сфотографировался с обновленной прической, с косичками на голове.