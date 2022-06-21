Звезда ПСЖ выиграл тысячи долларов на крупнейшем турнире по покеру

Бразильский форвард Неймар стал призером турнира на WSOP 2022, впервые попав в ITM на серии

Неймар любит поиграть в покер с профессионалами / Фото: Pokernews

Вчера на Мировой серии покера подошел к концу 41-ый ивент в режиме "турбо" по Безлимитному Холдему. Его победителем стал дилер казино Рэмси Стовалл.

Ивент также проходил в режиме фризаута, когда игроки могли совершить лишь один вход. Потому попадание в призы на нем считается более ценным.

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Тест: Как хорошо вы знаете звезду футбола и покера Неймара?

Среди 335 призеров турнира оказался и звездный футболист Неймар, который является частым гостем на покерных ивентах. В этом году форвард ПСЖ впервые приехал на WSOP и успел неудачно зайти в ивент по Лимитному Холдему за 10 тысяч.

Теперь же бразилец заплатил всего 1К и сумел занять аж 49 место в турнире. Это позволило Неймару заработать первые свои призы на WSOP – 3,9 тысячи долларов.

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Пожалуй, у футболиста куда лучше заходят онлайн-ивенты. В начале года Неймар взял призовые сразу на нескольких турниров, а третья позиция в одном из них принесло форварду 125 тысяч долларов.