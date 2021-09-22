"Завози капусту": как популярные стримеры сражались в онлайне на Tremzin’s Million PKO (видео)

Вашему вниманию – нарезка самых ярких раздач и эмоций турнира-миллионника от Глеба Тремзина

Второй Tremzin's Million PKO собрал у себя известных стримеров / Фото: PokerMatch

На выходных на PokerMatch состоялся второй именной турнир Tremzin's Million PKO. Главным действующим лицом ивента был эксперт покер-рума Глеб Тремзин.

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Событие собрало более 500 входов, а 60 человек оказались в призовой зоне. В прямом эфире турнир отыгрывали известные стримеры, как и сам Тремзин.

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На своем канале в YouTube PokerMatch делится хайлайтами лучших раздач турнира. Вашему вниманию – крутые реакции стримеров, анализ раздач, а также момент вылета Глеба со своего именного турнира. Эксперту не помогла даже ручная пара дам!

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К слову, одним из призеров ивента стал Скударь Валерий Маркович, которому недавно исполнилось 74 года. Игрок занял 2 место и выиграл 119 тысяч гривен благодаря в том числе и многочисленным нокаутам.

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К слову, уже в пятницу, 24 сентября, на PokerMatch стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Какие турниры ожидают игроков и как на них попасть? Читайте подробнее в нашем отдельном материале.