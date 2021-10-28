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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Заставил папу зарабатывать? Отец известного покериста начал карьеру в 77 лет

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 октября, 20:55
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Джонатан ван Флит рассказал в соцсетях, что его папа решил познакомиться с покером и уже отметился первыми успехами
Джонатан ван Флит подсадил отца на покер
Джонатан ван Флит подсадил отца на покер / Фото: Pokeroff

Один из самых известных американских покеристов является Джонатан ван Флит. За свою карьеру уроженец Ванкувера заработал около 10 миллионов долларов в онлайне и офлайне.

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При этом ван Флит решил подсадить на покер еще и свою семью. На днях покерист поделился радостной новостью – его 77-летний отец выиграл первый свой турнир.

Пенсионер выступает под ником "g33z", а в покер играет лишь четыре месяца. Недавно же отец Джонатана зарегистрировался в ивенте с бай-ином 3,3 доллара и триумфовал в нем, заработав 201 доллар.

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Отметим, что папа покериста наиграл уже 35 турниров и даже имеет общий профит в 160 долларов. К слову, отец сильно помог Джону в свое время, когда он страдал от алкоголизма и депрессии, а также употреблял наркотики.

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Пройдя лечение, ван Флит вернулся в покер и в 2017 году оформил бесткэш в одном из онлайн-ивентов – 1 миллион долларов. Приехал американец и на нынешнюю WSOP, где уже успел дважды оказаться в призах.

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